Trung Quốc lên tiếng sau phát biểu của CEO Anthropic về AI

ANTD.VN - Trung Quốc lên tiếng sau phát biểu của lãnh đạo công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic của Mỹ liên quan đến cảnh báo về nguy cơ nếu Trung Quốc dẫn đầu trong phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: NHK

Trong một bài đăng trực tuyến vào hôm 12-9, Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic, ông Dario Amodei cho rằng, cần làm chậm tốc độ phát triển AI. Ông cảnh báo, nếu không được kiểm soát, AI có thể “vượt qua khả năng của chúng ta về hiểu biết và kiểm soát các hệ thống này”.

Vị CEO Anthropic cũng nêu quan điểm rằng, “việc Trung Quốc dẫn đầu về AI sẽ gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng cho Mỹ và thế giới”.

Tại cuộc họp báo hôm 14-9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, “AI là công nghệ liên quan đến hạnh phúc và thịnh vượng của toàn nhân loại”. Ông nói rằng, “các bên nên cùng nhau thúc đẩy phát triển AI theo hướng cởi mở, mang lại lợi ích rộng rãi cho tất cả mọi người”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, “việc lan truyền các luận điệu đe dọa, kích động đối đầu hay cạnh tranh ác ý sẽ chỉ cản trở tiến trình xây dựng khuôn khổ quản trị AI toàn cầu lành mạnh và không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”.

AI dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung theo kế hoạch sẽ diễn ra trong tháng này.