Pin lên đến 43 giờ, sạc 60W - iPhone 18 Pro Max giải bài toán thời lượng

ANTD.VN -Phone 18 Pro Max không chỉ tăng thêm thời lượng pin mà còn cải thiện tốt hơn ở cả hai mặt trải nghiệm: dùng được lâu hơn và sạc lại nhanh hơn. Apple công bố máy đạt tối đa 43 giờ xem video, 38 giờ xem video trực tuyến và 29 giờ sử dụng.

iPhone 18 Pro Max kéo dài thời lượng sử dụng ra sao?

Thời lượng pin của iPhone 18 Pro Max được cải thiện ở nhiều nhu cầu thực tế khác nhau thay vì chỉ tập trung vào phát video ngoại tuyến. Các mốc 43 giờ xem video, 38 giờ xem trực tuyến và tối đa 29 giờ sử dụng cho thấy Apple hướng đến cả nhu cầu giải trí dài hạn lẫn thói quen dùng hỗn hợp hằng ngày.

Pin 43 giờ mang lại sự khác biệt

iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 43 giờ xem video, dài hơn đến 6 giờ so với iPhone 17 Pro Max. Với những ai thường xem phim trên các chuyến bay dài, di chuyển liên tục giữa nhiều điểm đến hoặc xem nội dung video thường xuyên, lượng pin tăng thêm này giúp thiết bị dùng được lâu hơn trước khi cần tìm nguồn điện.

Tuy vậy, con số 43 giờ không có nghĩa là máy sẽ chạy liên tục chừng đó thời gian với mọi tác vụ. Khi xem video trực tuyến đạt 38 giờ và tối đa 29 giờ sử dụng dựa trên mô hình đo thực tế, thích hợp hơn để tham khảo khi nhu cầu gồm duyệt web, chơi game và xem nội dung xen kẽ.

iPhone 18 Pro Max đạt tối đa 43 giờ xem video và 38 giờ trực tuyến

Thiết kế pin và khả năng tiết kiệm điện giúp tối ưu thời lượng

iPhone 18 Pro thiết kế pin mới kết hợp với khả năng tiết kiệm điện của chip xử lý. Chip Modem C2 cũng đóng góp vào hiệu quả tiết kiệm điện này. Chip C2 tiêu thụ ít hơn 15% năng lượng so với C1X, đồng thời cải thiện tốc độ tải lên. Với người thường xuyên dùng 5G khi đi ngoài đường, đây là điểm cải thiện điện năng đáng chú ý.

Sạc 60W giúp iPhone 18 Pro Max giảm thời gian chờ thế nào?

Bên cạnh thời lượng dùng dài hơn iPhone 18 Pro Max hỗ trợ sạc lên 50% trong khoảng 15 phút khi dùng cáp USB-C với bộ sạc từ 60W trở lên có hỗ trợ chuẩn AVS. Khi bạn cần sạc gấp trước khi ra ngoài, 5 phút sạc có dây trên iPhone 18 Pro Max có thể cung cấp khoảng 7 giờ xem video. Điều này rất tiện cho những ai chỉ có một khoảng nghỉ ngắn trước chuyến bay hoặc chuyến đi dài, thay vì phải chờ máy nạp gần đầy mới có thể tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, kết quả này được đo khi máy cạn pin hoàn toàn và thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo bộ sạc, cài đặt, cách dùng và nhiệt độ môi trường.

Mua iPhone 18 Pro Max chính hãng, uy tín tại CellphoneS

Khi chọn nơi mua iPhone 18 Pro Max, người dùng nên ưu tiên các cửa hàng có nguồn hàng rõ ràng, thông tin phiên bản và giá bán minh bạch, đồng thời kiểm tra kỹ chính sách bảo hành, đổi trả và hậu mãi.

CellphoneS là một địa chỉ uy tín người mua có thể tham khảo khi muốn kiểm tra giá và phiên bản đang được phân phối. Tại CellphoneS, người mua iPhone 18 Pro Max và các dòng iPhone 18 khác hiện có thể áp dụng một số ưu đãi giúp giảm chi phí sở hữu ngay từ đầu:

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Mua máy iPhone 18 Pro Max chính hãng tại CellphoneS nhận nhiều ưu đãi

iPhone 18 Pro Max mang lại nâng cấp toàn diện về pin ở cả thời lượng lẫn tốc độ sạc: đạt tối đa 43 giờ xem video và sạc lên 50% chỉ trong khoảng 15 phút. Thay đổi này có ý nghĩa rất thực tế với những ai thường xuyên di chuyển hoặc ít có thời gian cắm sạc. Tuy nhiên, hiệu năng thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào thói quen và môi trường sử dụng.