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Phùng Khánh Linh biến hoá trong thế giới âm nhạc của “Giữa một vạn tour”

Duy Đức

ANTD.VN - Tối 17/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Phùng Khánh Linh tiếp tục hành trình "Giữa một vạn tour" với phiên bản mở rộng, quy tụ hơn 7.000 khán giả liên tục hát, nhảy theo. Qua bốn hồi diễn được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nữ ca sĩ làm mới loạt sáng tác quen thuộc bằng những bản phối mới, đồng thời mở rộng trải nghiệm sân khấu với các phần trình diễn vũ đạo, ban nhạc và không gian tương tác gần hơn với người xem.

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