Trung Quốc trở lại top 100 thế giới về bình đẳng giới

ANTD.VN - Trung Quốc đã quay trở lại nhóm 100 nền kinh tế đứng đầu về bình đẳng giới lần đầu tiên kể từ năm 2016, theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Lần đầu tiên sau một thập kỷ, Trung Quốc trở lại top 100 trong báo cáo toàn cầu thường niên đánh giá về bình đẳng giới

Trung Quốc xếp thứ 96 trong số 145 nền kinh tế được khảo sát, tăng từ vị trí 103 của năm trước.

Nước này đã thu hẹp được 69,9% khoảng cách giới, tăng 1,3 điểm phần trăm so với năm 2025. Lần gần nhất Trung Quốc nằm trong top 100 là năm 2016, khi đứng thứ 99.

Theo WEF, cải thiện của Trung Quốc chủ yếu đến từ nhóm tiêu chí “tham gia và cơ hội kinh tế”, bao gồm thu nhập ước tính, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ.

Đây cũng là lĩnh vực Trung Quốc đạt kết quả tốt nhất, với mức độ thu hẹp khoảng cách giới đạt 72,3%.

Báo cáo đánh giá bình đẳng giới dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm tham gia kinh tế, giáo dục, sức khỏe và trao quyền chính trị.

Dù thứ hạng được cải thiện, Trung Quốc vẫn đối mặt hạn chế trong lĩnh vực chính trị, nơi tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao và chức vụ bộ trưởng còn thấp.

Trong khu vực châu Á, Trung Quốc xếp trên Hàn Quốc (101), Nhật Bản (117) và Ấn Độ (131), nhưng vẫn đứng sau Singapore (31) và Thái Lan (55). Mỹ xếp thứ 47 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Ở quy mô toàn cầu, khoảng cách giới đã được thu hẹp 69,2%, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, WEF ước tính thế giới vẫn cần khoảng 120 năm nữa để đạt bình đẳng giới hoàn toàn nếu tiến độ hiện nay được duy trì.

Iceland tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ 17 liên tiếp, với 93% khoảng cách giới đã được thu hẹp.