Rà soát, hoàn thiện phương án thuê tư vấn triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”

ANTD.VN - Ngày 15/10/2026, CATP Hà Nội tổ chức họp bàn với các sở, ngành Thành phố và đơn vị liên quan nhằm rà soát, hoàn thiện phương án thuê đơn vị tư vấn triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”. Đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính; Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Về phía CATP có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP chủ trì cuộc họp; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng CATP.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo kết quả rà soát các nhiệm vụ liên quan đến phát triển đô thị thông minh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thông tin quá trình nghiên cứu, trao đổi với các đơn vị tư vấn, chuyên gia nước ngoài và các sở, ngành để xây dựng phương án thuê tư vấn phù hợp.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo kết quả rà soát các nhiệm vụ và phương án thuê tư vấn triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”.

Qua rà soát, nhiều nhiệm vụ nền tảng đã và đang được Thành phố triển khai như cơ sở dữ liệu tập trung, trung tâm dữ liệu dùng chung, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, camera AI, giao thông thông minh, IoT, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh những nội dung đã hoàn thành, vẫn còn nhiều nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai, cần được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực chất.

Đại diện các sở, ngành Thành phố trao đổi, thảo luận về cơ chế, phương án và yêu cầu đối với đơn vị tư vấn.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi về cơ chế, căn cứ pháp lý, phương thức lựa chọn đơn vị tư vấn; phạm vi công việc, sản phẩm đầu ra, tiến độ, trách nhiệm của các bên; yêu cầu về sở hữu trí tuệ, bảo mật, an toàn dữ liệu và chuyển giao tri thức. Các ý kiến cho rằng cần xác định rõ đầu bài, sản phẩm tư vấn ngay từ đầu, bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc số Thành phố và tránh chồng chéo với các dự án thành phần triển khai sau này.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, việc đánh giá tiến độ Đề án phải đi vào thực chất, phân biệt rõ nhiệm vụ đã hoàn thành trên văn bản với nhiệm vụ đã hình thành sản phẩm, đưa vào vận hành và tạo ra hiệu quả. Việc xây dựng đô thị thông minh không thể chỉ dừng ở đề án, kế hoạch hay báo cáo mà phải được kiểm đếm bằng sản phẩm cụ thể, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và đời sống người dân.

Theo đồng chí Giám đốc CATP, Hà Nội xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng đô thị hiện hữu, với nhiều hệ thống, hạ tầng và cơ sở dữ liệu đã được hình thành. Vì vậy, đơn vị tư vấn phải đánh giá đầy đủ hiện trạng, đề xuất cách kết nối, tích hợp, bổ sung và tổ chức vận hành các hệ thống đang có; đồng thời bảo đảm các dự án mới có khả năng kết nối với kiến trúc tổng thể của Thành phố. Cùng với đó, cần làm rõ lộ trình, nguồn lực thực hiện, mô hình vận hành Trung tâm điều hành thông minh và cơ chế kết nối với các trung tâm chuyên ngành; bảo đảm dữ liệu được cập nhật, chia sẻ đúng thẩm quyền.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh yêu cầu đánh giá các nhiệm vụ của Đề án bằng kết quả thực tế, không chỉ căn cứ vào việc đã ban hành văn bản hay hoàn tất thủ tục. Phạm vi tư vấn cần tập trung vào các nội dung cốt lõi như rà soát các hệ thống, dự án và nền tảng hiện có; xác định kiến trúc, lộ trình triển khai; quản trị, chia sẻ dữ liệu; mô hình vận hành Trung tâm điều hành thông minh; đồng thời chú trọng đào tạo, chuyển giao phương pháp và tri thức để Thành phố chủ động làm chủ quá trình triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phải phù hợp với đặc thù của Hà Nội, tránh phụ thuộc vào đơn vị tư vấn. Các nhiệm vụ cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, sản phẩm, nguồn lực và khả năng tích hợp; có thể nghiên cứu thí điểm ở một số mô hình, khu vực phù hợp trước khi nhân rộng. Mục tiêu cuối cùng của đô thị thông minh phải gắn với hiệu quả quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Việt Dũng đề nghị CATP tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án thuê tư vấn, xác định rõ yêu cầu, sản phẩm, cơ chế lựa chọn và mô hình tổ chức thực hiện. Trước hết, cần tổ chức bộ máy thực hiện theo hướng một đầu mối xuyên suốt, có lãnh đạo sở, ngành chịu trách nhiệm và có bộ phận giúp việc thường xuyên, bảo đảm các thành viên tham gia nắm chắc nội dung, tiến độ, chủ động tham mưu, đề xuất trong quá trình triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu việc triển khai Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh” phải bảo đảm cơ sở pháp lý, tính khả thi, khả năng kết nối, vận hành lâu dài; đồng thời tạo ra các sản phẩm thực chất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Thành phố và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.