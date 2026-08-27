Pakistan: Cháy bệnh viện, ít nhất 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng

ANTD.VN - Ít nhất 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn bùng phát tại phòng trẻ sơ sinh của một bệnh viện lớn ở Thủ đô Islamabad của Pakistan, theo chính quyền thành phố và các quan chức bệnh viện.

Xe cứu thương được điều tới hiện trường vụ việc. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Viện Khoa học Y tế Pakistan (PIMS) vào sáng sớm 26-8-2026, trên tầng ba của khu Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thuộc PIMS. Các nhân viên cứu hộ cho biết, vụ cháy bắt đầu vào khoảng 6h45 (giờ địa phương) sáng 26-8, sau khi máy nén của một thiết bị điều hòa không khí dường như phát nổ bên trong phòng trẻ sơ sinh, mặc dù nguyên nhân chính xác chưa được xác định. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế ngọn lửa và bắt đầu các hoạt động làm mát.

Các báo cáo ban đầu đưa ra những con số thương vong trái ngược nhau. Hãng Reuters dẫn thông tin từ Đài Geo TV cho biết, 15 trong số 16 trẻ sơ sinh đã tử vong. Chính quyền Islamabad sau đó xác nhận 14 trường hợp tử vong, trong khi PIMS cho biết có 15 bé ở trong phòng trẻ sơ sinh. Ít nhất 1 em bé đã được bác sĩ cứu sống, người phát ngôn của PIMS, Tiến sĩ Aneeza Jalil, nói với các phóng viên, và cho biết thêm rằng vụ cháy có thể do chập điện.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã ra lệnh điều tra ngay lập tức vụ hỏa hoạn. “Thảm kịch liên quan đến trẻ em là một mất mát không thể bù đắp”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng những người chịu trách nhiệm cần phải được xác định và đối mặt với “hình phạt nghiêm khắc nhất có thể”.

Một ủy ban điều tra đã được thành lập để xác định nguyên nhân vụ cháy và xem xét liệu hệ thống an toàn và ứng phó khẩn cấp của bệnh viện có hoạt động đầy đủ hay không.

PIMS được thành lập năm 1985, là bệnh viện công lớn nhất Islamabad.