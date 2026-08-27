Hàn Quốc đề nghị truy tố 7 quan chức liên quan thảm họa máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng

ANTD.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 27-8 cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố, đề nghị truy tố 7 quan chức Bộ Giao thông nước này với cáo buộc làm giả tài liệu chính thức liên quan vụ tai nạn máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Sân bay Quốc tế Muan, Hàn Quốc ngày 31-12-2024

Theo cảnh sát Hàn Quốc, 7 quan chức trên có liên quan đến việc soạn thảo các thông cáo báo chí khẳng định hệ thống định vị hỗ trợ máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Muan được lắp đặt phù hợp với các quy định trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng thông tin này không chính xác.

Các quan chức bị đề nghị truy tố với cáo buộc làm giả tài liệu chính thức. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt mức án lên tới 7 năm tù.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 29-12-2024, khi chiếc Boeing 737-800 của Jeju Air chở 181 người hạ cánh tại sân bay quốc tế Muan ở miền Nam Hàn Quốc.

Máy bay trượt khỏi đường băng sau khi càng đáp không bung, đâm vào một kết cấu bê tông rồi bốc cháy. Chỉ 2 người sống sót.

Kết cấu bê tông nói trên chứa hệ thống ăngten định vị, có chức năng hỗ trợ máy bay khi hạ cánh.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những yếu tố cần được xem xét trong quá trình điều tra bởi kết cấu này lẽ ra phải được làm bằng vật liệu dễ phá vỡ khi xảy ra va chạm.

Các nhà điều tra cũng phát hiện dấu vết va chạm với chim trong động cơ máy bay.

Hai hộp đen của chiếc Boeing ngừng ghi dữ liệu khoảng 4 phút trước khi xảy ra tai nạn, khiến việc xác định diễn biến cuối cùng của chuyến bay gặp khó khăn.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra gần 70 người khác, trong đó có những người liên quan đến việc lắp đặt hệ thống định vị và vận hành sân bay Muan.

Đây là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 1997. Đến nay, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn chưa được công bố và chưa có cá nhân nào bị truy tố hình sự liên quan trực tiếp đến thảm họa.