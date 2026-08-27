Bị Mỹ trừng phạt, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế tuyên bố không e sợ

ANTD.VN - Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Akane Tomoko đã tổ chức cuộc họp báo lần đầu tiên kể từ khi Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với bà.

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Akane Tomoko. Ảnh: NHK

Bà Akane tuyên bố không e sợ trước những lời đe dọa và sẽ nỗ lực hết sức bảo vệ Tòa án Hình sự Quốc tế để ICC có thể tiếp tục hoạt động không gián đoạn. Bà Akane nói với các phóng viên: “ICC sẽ không bao giờ bị đánh bại. Công lý sẽ và nên chiến thắng, và chúng tôi sẽ trung thành với niềm tin đó”.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các lệnh trừng phạt vào tuần trước, cáo buộc tòa án lạm dụng thẩm quyền một cách “ác ý”.

Bà Akane là một thẩm phán người Nhật, người đã lãnh đạo Tòa án Hình sự Quốc tế từ năm 2024. Các lệnh trừng phạt bà kêu gọi đóng băng bất kỳ tài sản nào ở Mỹ.

Bà Akane bày tỏ hy vọng Chính phủ Nhật Bản đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ toà án quốc tế. Bà Akane nói: “Không ai là không biết về mối quan hệ lâu dài và thân thiết của Nhật Bản với Mỹ. Tôi tin rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ, với tư cách là một đồng minh, để giải thích tầm quan trọng và tính hợp pháp của ICC. Và, để tránh leo thang thêm từ phía Mỹ”.

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt đối với tòa án không chỉ ảnh hưởng đến ICC, mà còn là một cuộc khủng hoảng đối với pháp quyền. Bà cho biết, tình hình rất, rất nghiêm trọng khi việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tòa án cũng được cân nhắc, đồng thời kêu gọi các nước thành viên của ICC hỗ trợ.