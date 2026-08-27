Iran tuyên bố không cho tàu quân sự qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận với Oman

ANTD.VN - Iran tuyên bố các tàu quân sự sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz theo khuôn khổ thỏa thuận mà Tehran đang đàm phán với Oman về quản lý hoạt động hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này.

Iran không cho tàu quân sự qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận với Oman



Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 26-8 cho biết, Iran và Oman đã đạt được một thỏa thuận tiềm năng về quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong đó không cho phép tàu quân sự đi qua.

Theo phương án được ông Gharibabadi công bố trên truyền hình nhà nước Iran, tàu thương mại đi vào Vịnh Ba Tư sẽ di chuyển hoàn toàn qua vùng biển Iran.

Đối với chiều ra, tuyến hàng hải sẽ đi qua một phần vùng biển Iran và một phần lãnh hải Oman.

Đây mới là phương án tạm thời. Iran và Oman dự kiến tiếp tục đàm phán trong vòng 30-60 ngày để xây dựng một cơ chế hàng hải lâu dài cho eo biển Hormuz.

Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Trước khi xung đột Iran bùng phát gần 6 tháng trước, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ được giao dịch trên toàn cầu đi qua eo biển này.

Đề xuất của Tehran và Muscat đang trở thành vấn đề đáng chú ý trong nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là phản đối một số nội dung trong phương án đang được hai nước xây dựng.