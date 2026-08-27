Giám đốc CIA gửi thông điệp gì trong chuyến thăm tới Matxcơva?

ANTD.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe được cho là đã tới Matxcơva để cảnh báo Nga không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các quốc gia thành viên NATO, trong chuyến thăm hiếm hoi của một quan chức cấp cao Mỹ tới Nga.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương John Ratcliffe

Theo Wall Street Journal và CBS News, ông John Ratcliffe tới Matxcơva ngày 25-8 trong bối cảnh tình báo Mỹ đánh giá Nga có thể tìm cách “thử” khả năng phản ứng và mức độ đoàn kết của NATO.

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho rằng Matxcơva có thể tiến hành một “cuộc tấn công hạn chế” nhằm vào NATO trong vài năm tới.

Một trong những mục tiêu chuyến đi của Giám đốc CIA là ngăn chặn kịch bản này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, chuyến thăm của ông Ratcliffe là hoạt động “gần như thường lệ”, đồng thời cho biết Washington muốn thúc đẩy việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

“Chúng tôi muốn cuộc chiến ở Ukraine kết thúc”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Glenn Beck.

Ông Ratcliffe là một trong những quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Chuyến đi diễn ra khi các cuộc tấn công tại Ukraine gia tăng trong mùa hè, trong khi những nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy rơi vào bế tắc.

Điện Kremlin ngày 26-8 xác nhận Giám đốc CIA đã có các cuộc tiếp xúc với cơ quan đặc nhiệm Nga tại Matxcơva nhưng không gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã được báo cáo về nội dung các cuộc trao đổi.

“Các cuộc tiếp xúc thông qua cơ quan tình báo tự thân đã là một diễn biến tích cực”, ông Peskov nói, song cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động của chúng đối với quan hệ Nga - Mỹ.

Ngoài vấn đề NATO và Ukraine, ông Ratcliffe còn thảo luận về cuộc xung đột với Iran và tình hình eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu tuyến hàng hải chiến lược này không được mở trở lại.