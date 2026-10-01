Nợ hơn 600 tỷ đồng, chủ thương hiệu trứng gà Ba Huân bị ngân hàng xiết nợ loạt bất động sản, chuồng trại, máy móc

ANTD.VN - BIDV vừa thông báo về việc bán khoản nợ lên tới gần 625 tỷ đồng liên quan Công ty CP Ba Huân, tài sản bảo đảm là hàng loạt bất động sản, chuồng trại, dây chuyền máy móc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo về việc bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Theo BIDV, tính đến ngày 23/9, tổng khoản nợ của Công ty CP Ba Huân là hơn 494,5 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là hơn 461,8 tỷ đồng và gần 32,7 tỉ đồng nợ lãi.

Đối với Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa, tổng khoản nợ tính đến ngày 23/9 là hơn 130,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng các khoản nợ của hai doanh nghiệp tại BIDV lên tới gần 625 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ gốc khoảng 583,8 tỷ đồng.

Thương hiệu trứng gà Ba Huân từng nổi đình nổi đám một thời

Khoản nợ được bảo đảm bằng nhiều tài sản liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi của Ba Huân.

Trong đó, bao gồm quyền sử dụng 4 thửa đất liền kề với tổng diện tích 176.070m² cùng công trình xây dựng gồm 22 dãy chuồng chăn nuôi gà và các công trình phụ trợ, hệ thống máy móc thiết bị lắp đặt tại nhà máy Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương.

Cùng với đó là quyền sử dụng đất rộng 6.364,7m² và các công trình xây dựng trên đất tại nhà máy xử lý trứng ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Hệ thống máy móc gồm dây chuyền phân loại, soi chiếu, kiểm tra, in, đóng gói trứng gia cầm nhập khẩu Hà Lan của doanh nghiệp tại nhà máy này cũng đã bị thu giữ.

Ngoài ra, quyền sử dụng 9 thửa đất với tổng diện tích 244.386m², cùng 14 dãy chuồng chăn nuôi gà và các công trình phụ trợ tại nhà máy ở Thạnh Hóa cũng là tài sản bảo đảm chung cho nghĩa vụ trả nợ của cả Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Không chỉ bất động sản và dây chuyền máy móc, tài sản bảo đảm cho các khoản vay của hai doanh nghiệp này còn gồm các khoản phải thu, quyền đòi nợ từ đối tác; hàng tồn kho như trứng, gà, thức ăn và vốn góp…

Công ty CP Ba Huân, thương hiệu gắn liền với tên tuổi bà Phạm Thị Huân (thường gọi là Ba Huân), từng là biểu tượng của ngành trứng sạch tại TP.HCM.

Năm 2022 được xem là thời kỳ đỉnh cao của Công ty Ba Huân. Theo công bố, sản phẩm của doanh nghiệp có mặt tại khoảng 3.000 siêu thị, phủ khắp 100% tỉnh, thành và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Malaysia. Quy mô tài sản doanh nghiệp tăng lên tới 3.200 tỉ đồng, quỹ đất 100ha, hơn 900 nhân sự và trên 150 mã sản phẩm.

Tuy nhiên sau đó, bà Phạm Thị Huân bất ngờ công bố bán 25% cổ phần công ty vào tháng 3, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Việt Hưng (SN 1985) làm Tổng giám đốc, còn bà Ba Huân giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Đến cuối năm 2025, dư luận xôn xao trước thông tin Công ty CP Ba Huân nợ thuế hơn 51 tỷ đồng và bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Chia sẻ thông tin sau đó, bà Phạm Thị Huân cho biết hiện bà chỉ là Chủ tịch HĐQT danh dự, không tham gia điều hành vì đã bán hết cổ phần công ty. Người đại diện pháp luật và điều hành hiện nay của công ty là ông Trần Việt Hưng - Tổng giám đốc.

Ngoài ra, bà Huân cho biết phía đối tác mới chỉ trả một phần tiền mua cổ phần, còn lại vẫn đang nợ bà một khoản tiền khá lớn.