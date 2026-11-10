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Thế giới

Nhật Bản cung cấp hệ thống radar ven biển cho Philippines

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Mai Phương

ANTD.VN - Nhật Bản sẽ cung cấp một hệ thống radar ven biển và các thiết bị bay không người lái giám sát cho Philippines trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ an ninh.

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Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro và Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kitagawa Katsuro. Ảnh: NHK

Đây sẽ là lần đầu tiên Tokyo cung cấp thiết bị phòng vệ đã hoàn chỉnh thông qua chương trình này.

Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kitagawa Katsuro và Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro đã ký thỏa thuận tại một buổi lễ ở Manila hôm 9-11.

Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức (OSA) của Nhật Bản là khuôn khổ cung cấp trang thiết bị phòng vệ và các vật tư khác cho những quốc gia cùng chí hướng.

Hệ thống radar và thiết bị bay không người lái này hợp thành dự án OSA có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với tổng trị giá 4,3 tỷ yên, tương đương 27 triệu USD.

Đại sứ Kitagawa cho biết, công nghệ tiên tiến của Nhật Bản “sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng” thông qua việc nâng cao nhận thức về lĩnh vực và khả năng giám sát trên biển của Philippines.

Bà Lazaro cho biết, Philippines và Nhật Bản “đã thực hiện một bước đi tự nhiên và mang tính lịch sử” trong việc tiếp tục nâng cao tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Nhật Bản #hệ thống radar ven biển #Philippines

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