Nhật Bản chuẩn bị hạn chế trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội

ANTD.VN - Nhật Bản đang hoàn thiện bộ hướng dẫn quốc gia mới nhằm giảm mức độ tiếp xúc của trẻ em với mạng xã hội, trong khi ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của các nền tảng trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần, kết quả học tập và sự phát triển xã hội của thanh thiếu niên.

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Chính phủ Nhật Bản khuyến khích phụ huynh, nhà trường và doanh nghiệp công nghệ cùng tham gia kiểm soát thời gian sử dụng và nội dung mà trẻ tiếp cận.

Bản dự thảo do Cơ quan Trẻ em và Gia đình soạn thảo, đã nêu ra những vấn đề chính cần được thảo luận để hoàn thiện hướng dẫn thiết lập môi trường phù hợp cho trẻ em sử dụng các dịch vụ mạng xã hội và Internet.

Các hướng dẫn dự kiến sẽ khuyến nghị phụ huynh thiết lập giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội phù hợp với từng độ tuổi, tăng cường giám sát hoạt động trực tuyến của trẻ và xây dựng các quy tắc sử dụng thiết bị điện tử trong gia đình.

Theo dự thảo, trẻ em dưới 18 tuổi được chia thành 6 nhóm tuổi và có các biện pháp phòng ngừa cho từng nhóm. Sự tương tác của trẻ em với mạng xã hội và môi trường trực tuyến thay đổi theo độ tuổi.

Theo dự thảo, trong giai dưới 2 tuổi - giai đoạn quan trọng cho sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ, cha mẹ không để con dành quá nhiều thời gian vào thiết bị điện tử.

Đối với trẻ em từ 6-9 tuổi, trẻ bắt đầu sử dụng thiết bị điện tử cho mục đích giáo dục, bản dự thảo đề xuất nhiều cơ hội hơn để các em suy nghĩ độc lập và tự đưa ra lựa chọn trong một môi trường trực tuyến an toàn.

Đối với nhóm trẻ từ 13-15 tuổi, nhóm này ngày càng tích cực tham gia tương tác trên mạng xã hội, dự thảo cho rằng cha mẹ nên tôn trọng sự độc lập và quyền riêng tư của con cái thay vì cố gắng quản lý hoàn toàn các hoạt động trực tuyến của chúng.

Nhà trường cũng được khuyến khích đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, giúp học sinh nhận biết thông tin sai lệch, hành vi lừa đảo trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng.

Nhà chức trách Nhật Bản lo ngại việc trẻ em tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội có thể kéo theo các hệ lụy như bắt nạt trực tuyến, tiếp xúc với nội dung độc hại, rối loạn giấc ngủ và suy giảm khả năng tập trung trong học tập.

Nhật Bản cũng kêu gọi các công ty công nghệ tăng cường trách nhiệm đối với người dùng trẻ tuổi, cải thiện công cụ kiểm soát độ tuổi, hạn chế đề xuất nội dung không phù hợp và nâng cao tính minh bạch của các thuật toán.

Theo các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng mạng xã hội ở cường độ cao có liên quan đến nguy cơ gia tăng căng thẳng tâm lý, lo âu và các vấn đề về sức khỏe tinh thần ở thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng mạng xã hội vẫn đóng vai trò quan trọng trong học tập, giao tiếp và tiếp cận thông tin, do đó mục tiêu của chính sách nên là sử dụng an toàn thay vì loại bỏ hoàn toàn.