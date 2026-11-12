Mỹ: Ứng viên dẫn trước cuộc đua tranh cử ở bang California, dù đã qua đời

ANTD.VN - Theo kết quả không chính thức do các quan chức bầu cử hạt Calaveras công bố hôm 10-11, một ứng viên đã qua đời 2 tháng trước ngày bầu cử hiện đang dẫn trước với cách biệt lớn trong một cuộc đua tranh cử tại địa phương ở bang California, Mỹ.

Ông Bruce Giudici. Nguồn: Ballotpedia/RT

Ông Bruce Giudici đang dẫn trước cựu giám sát viên Clyde Clapp với tỷ lệ 57% số phiếu ủng hộ so với 43% trong cuộc đua vào Hội đồng Giám sát hạt Calaveras, mặc dù ông đã qua đời vào tháng 8 sau khi bị ngã trong lúc đang vận động tranh cử.

Ông Giudici đã bị thương nặng sau cú ngã trong lúc đi gặp gỡ cử tri, rồi qua đời tại bệnh viện. Ban vận động tranh cử của ông quyết định giữ tên ông trên lá phiếu, để cử tri tự quyết định xem có nên bầu cho một ứng cử viên không bao giờ có thể nhậm chức hay không.

Theo luật bầu cử ở bang California, các phiếu bầu cho những ứng cử viên qua đời trong vòng chưa đầy 68 ngày trước ngày bầu cử vẫn phải được kiểm đếm. Nếu thắng cử, ông Giudici sẽ được tuyên bố trúng cử, nhưng chiếc ghế này bị bỏ trống khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Thống đốc bang California, Gavin Newsom sau đó bổ nhiệm người thay thế ông Giudici.

Trước đó cũng có các chính trị gia Mỹ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử dù đã qua đời. Năm 2024, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Donald Payne Jr. đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Jersey, hơn 1 tháng sau khi ông qua đời. Cũng trong năm đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa Jennifer Pace đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ vào nghị viện bang Indiana, sau khi đã qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 3.

Hai năm trước đó, nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang Pennsylvania, ông Tony DeLuca, đã giành được gần 86% số phiếu bầu trong nỗ lực tái tranh cử, bất chấp việc ông đã qua đời một tháng trước ngày bầu cử. Luật bầu cử ở bang này không cho phép thay thế ứng cử viên khác trên lá phiếu sau khi quá trình in ấn đã bắt đầu.