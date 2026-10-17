Ấn Độ đề xuất cấm người dưới 18 tuổi tự mở tài khoản mạng xã hội

ANTD.VN - Đề xuất không cho người dưới 18 tuổi tự mở tài khoản mạng xã hội tại Ấn Độ đang nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về chứng nghiện Internet, bắt nạt trực tuyến và ảnh hưởng của nội dung độc hại đối với trẻ em.

Học sinh Mumbai, Ấn Độ kiểm tra kết quả thi trực tuyến trên điện thoại di động

Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ sửa đổi Quy tắc Công nghệ thông tin để biến việc ngăn trẻ vị thành niên tự đăng ký tài khoản thành nghĩa vụ pháp lý của các nền tảng.

Đề xuất được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao xem xét vấn đề bảo vệ trẻ em trong môi trường số.

Cơ sở pháp lý của đề xuất là Luật Hợp đồng Ấn Độ, theo đó người dưới 18 tuổi không có đầy đủ năng lực ký kết hợp đồng.

Vì vậy, việc trẻ tự chấp nhận điều khoản sử dụng của mạng xã hội có thể không tạo thành một thỏa thuận hợp pháp.

Biện pháp đang được thảo luận không nhất thiết là lệnh cấm tuyệt đối. Người dưới 18 tuổi có thể vẫn được sử dụng một số nền tảng nếu có sự đồng ý và xác minh của cha mẹ.

Các trang phục vụ giáo dục cũng có thể được áp dụng ngoại lệ tương tự.

Đề xuất cấm sử dụng mạng xã hội đối với người dùng Ấn Độ dưới 18 tuổi một phần nhằm mục đích hạn chế tác động đến sức khỏe tâm thần do sử dụng điện thoại quá mức

Nhiều phụ huynh ủng hộ chủ trương tăng quyền kiểm soát của gia đình, cho rằng trẻ em hiện dễ tiếp xúc với bắt nạt trực tuyến, nội dung không phù hợp và những thiết kế gây nghiện.

Khảo sát kinh tế Ấn Độ 2025-2026 cũng cảnh báo việc sử dụng mạng xã hội quá mức trong nhóm 15-24 tuổi có liên hệ với lo âu, trầm cảm và sự suy giảm lòng tự trọng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc thực thi sẽ gặp nhiều khó khăn. Trẻ em có thể khai sai tuổi, mượn giấy tờ của người lớn hoặc sử dụng công cụ thay đổi vị trí để vượt qua hạn chế.

Hệ thống xác minh tuổi nếu thu thập quá nhiều dữ liệu cá nhân còn có thể tạo thêm nguy cơ giám sát và rò rỉ thông tin.

Các chuyên gia đề xuất Ấn Độ áp dụng phương thức xác nhận tuổi một lần mà không chuyển toàn bộ giấy tờ tùy thân cho doanh nghiệp công nghệ.

Nền tảng định danh số DigiLocker được xem là một phương án có thể giúp xác nhận độ tuổi nhưng hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân.