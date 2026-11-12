Giải mã cuộc đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

ANTD.VN - Sau hai ngày đàm phán căng thẳng tại Abu Dhabi, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù binh "quy mô lớn", song vẫn chưa có đột phá về lệnh ngừng bắn hay đảm bảo an ninh lâu dài.

Cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi được đánh giá là "bước khởi đầu tốt đẹp"

Vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã kết thúc vào ngày 11-11 tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất. Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2-2026.

Điều gì đã diễn ra tại Abu Dhabi?

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết, các phái đoàn đã thảo luận về các vấn đề nhân đạo, trong đó tương lai của an ninh châu Âu là trọng tâm của các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Ông Medinsky nói rằng các bên đã đạt được sự thống nhất về một số vấn đề nhưng không cung cấp chi tiết.

Ông kêu gọi một khuôn khổ an ninh công bằng, có tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia, cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã bộc lộ những thiếu sót trong hệ thống an ninh của châu Âu.

Đại diện nhóm đàm phán Mỹ, ông Jared Kushner, biết các cuộc thảo luận đã diễn ra kỹ lưỡng và bao trùm tất cả các vấn đề lớn. Ông nói rằng đây là một bước tiến đầu tiên tốt đẹp.

Ông cũng nhấn mạnh thỏa thuận trao đổi tù binh là một trong những kết quả tích cực của cuộc đàm phán. Số lượng tù binh được hai bên trao đổi chính xác sẽ được chốt vào ngày 13-11.

Đại diện Ukraine, nhà đàm phán David Arakhamia cho biết các cuộc đàm phán đã tạo ra "đà tiến triển tốt" hướng tới việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột trước cuối năm nay.

Những điều còn bỏ ngỏ

Mặc dù đã có tiến triển về trao đổi tù binh, tuy nhiên không có thỏa thuận nào được công bố về lệnh ngừng bắn, tranh chấp lãnh thổ hay các đảm bảo an ninh dài hạn.

Ông Vadim Kozyulin, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế đương đại thuộc Học viện Ngoại giao Nga, cho rằng các bên đã sẵn sàng đàm phán nhưng chưa sẵn sàng nhượng bộ.

Các bên có hiểu biết khác nhau căn bản về việc đảm bảo an ninh. Trong khi Kiev tìm kiếm các cam kết vững chắc để bảo vệ Ukraine, Matxcơva nhấn mạnh rằng an ninh của Ukraine không nên được thực hiện bằng cái giá phải trả là an ninh của Nga.

Theo ông Kozyulin, tiến trình sẽ phụ thuộc vào việc các bên có sẵn sàng thảo luận về các nghĩa vụ chung hay chỉ đơn thuần nhắc lại các yêu cầu của riêng mình.

Ahmed Al-Janabi, nhà phân tích chính trị của UAE, nhận định các cuộc đàm phán là một bước tiến quan trọng hướng tới một giải pháp chính trị, đồng thời giúp khôi phục sự hợp tác ngoại giao giữa Matxcơva và Kiev.

Ông lưu ý rằng cuộc xung đột bắt nguồn một phần từ những quan điểm trái ngược về vị trí của Ukraine trong cấu trúc an ninh của châu Âu, mối quan hệ của nước này với NATO và các tranh chấp lãnh thổ với Nga.

Theo ông Al-Janabi, bất kỳ thỏa thuận nào nếu không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của xung đột và không đưa ra được các biện pháp an ninh chấp nhận được sẽ vẫn dễ đổ vỡ.

Ông nói thêm rằng một giải pháp lâu dài sẽ đòi hỏi sự nhượng bộ lẫn nhau và những đảm bảo rõ ràng để ngăn ngừa các hành động thù địch tái diễn.

Dự kiến tiến trình tiếp theo

Ông Kushner cho biết ông và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự định sẽ đến Matxcơva để thảo luận thêm.

Ông lưu ý rằng hai bên sẽ tìm kiếm thêm tiến triển tại Matxcơva nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với các yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh, và sau đó phái đoàn Mỹ sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Alexey Mukhin, Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính trị ở Matxcơva, nhận định các cuộc thảo luận ở Abu Dhabi chủ yếu là cơ hội để các bên đánh giá lập trường của nhau. Ông cho rằng các vòng đàm phán tiếp theo có thể hiệu quả hơn.

Tiến triển tiếp theo trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng của Washington trong việc thu hẹp khác biệt và vào thiện chí thể hiện sự linh hoạt của Matxcơva và Kiev, đặc biệt là về tranh chấp lãnh thổ và đảm bảo an ninh.

Sau cùng, điều quan trọng đó là việc các bên duy trì đối thoại tự nó đã là một bước tích cực hướng tới chấm dứt xung đột.