UAV RQ-4D hơn 220 triệu USD của NATO mất kết nối khi bay gần Nga

ANTD.VN - UAV trinh sát RQ-4 Phoenix của NATO phát mã khẩn nguy khi hoạt động trên biển Đen, gần bán đảo Crimea và tây nam nước Nga, trước khi dường như chuyển sang chế độ tự hành để trở về căn cứ.

Dữ liệu từ trang theo dõi hàng không dân sự Flightradar24 cho thấy UAV trinh sát RQ-4D Phoenix, mang mã đăng ký MM-AV-SA0015 và do không quân Italy vận hành, cất cánh từ đảo Sicily ngày 10/11. Máy bay bay về phía bắc trước khi chuyển hướng tới biển Đen.

UAV sau đó thực hiện nhiều vòng bay tại khu vực ngoài khơi miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, phía nam bán đảo Crimea và tây nam nước Nga. Trong quá trình hoạt động, chiếc RQ-4D phát mã khẩn nguy 7600, biểu thị tình trạng mất liên lạc vô tuyến hoặc kết nối điều khiển. Sau đó, máy bay dường như chuyển sang chế độ tự hành, đình chỉ nhiệm vụ và quay về căn cứ.

Mã phát đáp 7600 thường được sử dụng khi máy bay có người lái gặp sự cố liên lạc vô tuyến hai chiều. Đối với UAV, mã này có thể liên quan đến tình trạng mất kết nối chỉ huy và kiểm soát (C2).

UAV trinh sát RQ-4D Phoenix

Nguyên nhân khiến chiếc RQ-4D phát mã khẩn nguy hiện chưa được xác định. Cũng chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của máy bay trong thời điểm xảy ra sự cố. Một khả năng được đề cập là UAV có thể gặp ảnh hưởng từ hoạt động tác chiến điện tử của lực lượng nước ngoài, song chưa có bằng chứng xác nhận.

Sự việc tương tự từng xảy ra ngày 21/7. Khi đó, một UAV RQ-4D của NATO bay từ Sicily tới biển Đen, thực hiện nhiều vòng trinh sát tại khu vực trước khi mất kết nối. Máy bay sau đó bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ tới vùng biển phía nam đảo Cyprus.

Theo thiết lập nhiệm vụ, khi mất kết nối điều khiển, UAV RQ-4D sẽ phát mã khẩn nguy cho các đài kiểm soát không lưu dân sự nhằm bảo đảm an toàn hàng không. Hệ thống lái tự động có thể đưa máy bay rời khỏi khu vực nhạy cảm, chuyển sang lộ trình an toàn và trở về căn cứ.

RQ-4D Phoenix là biến thể UAV RQ-4 Global Hawk do Mỹ chế tạo, được phát triển dành riêng cho NATO. Thân máy bay có giá xuất xưởng khoảng 101 triệu USD, trong khi chi phí cho một chiếc hoàn chỉnh với hệ thống thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn và nhiệm vụ của NATO có thể lên tới 220 triệu USD.