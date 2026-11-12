OPEC: Sản lượng dầu mỏ tăng mạnh, gần trở lại mức trước xung đột Iran

ANTD.VN - Sản lượng dầu mỏ của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và nhóm OPEC+ đã phục hồi mạnh, tiến gần mức trước khi cuộc chiến với Iran bùng phát hồi tháng 2-2026.

Nguồn cung tăng trở lại có thể góp phần giảm áp lực lên giá nhiên liệu toàn cầu

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang từng bước phục hồi nguồn cung sau nhiều tháng biến động bởi xung đột ở Trung Đông và gián đoạn vận tải năng lượng.

Sản lượng dầu của OPEC+ trong tháng 10 đã tăng mạnh và gần trở lại mức trước khi xung đột liên quan đến Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu hồi tháng 2-2026.

Theo báo cáo mới nhất của OPEC, các nước trong liên minh OPEC+ đã khai thác khoảng 41,23 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10-2026, tăng khoảng 2,04 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

Mức sản lượng này tương đương khoảng 97% sản lượng trước khi xung đột bùng phát.

Ảrập Xêút đã nâng sản lượng lên 10,563 triệu thùng/ngày, tăng hơn 2 triệu thùng/ngày so với tháng 9 và là mức cao nhất kể từ tháng 2-2026.

Sản lượng dầu của Nga cũng tăng nhẹ lên 8,668 triệu thùng/ngày.

OPEC cho biết việc Ảrập Xêút và Nga gia tăng khai thác đã giúp bù đắp phần lớn những gián đoạn do căng thẳng tại Trung Đông và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Dù lưu thông hàng hải vẫn gặp khó khăn, các nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh đã tìm nhiều giải pháp thay thế để duy trì nguồn cung ra thị trường.

Các chuyên gia năng lượng nhận định nguồn cung tăng trở lại có thể góp phần giảm áp lực lên giá nhiên liệu toàn cầu.

Tại Mỹ, giá xăng đã giảm xuống dưới 4 USD/gallon lần đầu tiên trong nhiều tháng, dù tác động của sản lượng dầu tăng đối với giá bán lẻ thường cần thêm thời gian để phản ánh đầy đủ.

Trong báo cáo tháng, OPEC giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu thế giới và cho rằng nhu cầu toàn cầu có thể tăng thêm 2,55 triệu thùng/ngày trong năm 2027, đạt trung bình 108,3 triệu thùng/ngày.