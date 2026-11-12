Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden: Nếu biết mắc ung thư, tôi sẽ không tái tranh cử

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ không tiếp tục chiến dịch tái tranh cử năm 2024 nếu biết tình trạng sức khỏe của mình có liên quan đến bệnh ung thư.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People trước khi phát hành cuốn hồi ký về thời gian ở Nhà Trắng, ông Biden khẳng định bản thân không biết mình mắc ung thư khi còn đương nhiệm.

Ông cho rằng nếu biết nguyên nhân khiến sức khỏe sa sút là do ung thư, ông đã không tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

“Nếu tôi biết rằng mình cảm thấy không khỏe vì ung thư, tôi đã không tiếp tục tranh cử”, ông Biden nói.

Cựu Tổng thống Biden sẽ bước sang tuổi 84 trong tháng 11 này. Ông nói rằng một người ở tuổi 80 và mắc bệnh ung thư không nên ra tranh cử tổng thống.

Ông Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt di căn sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2025.

Ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng mình che giấu tình trạng sức khỏe khi còn tại nhiệm. Ông khẳng định công chúng đã được thông báo ngay khi ông và đội ngũ y tế xác định được bệnh tình.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Biden cũng bảo vệ quyết định tái tranh cử năm 2024, và cho rằng vào thời điểm đó ông vẫn là người phù hợp nhất cho cương vị tổng thống.

Ông đánh giá màn tranh luận với ông Donald Trump hồi tháng 6-2024 không phải yếu tố quyết định khiến ông rút lui khỏi cuộc đua, dù thừa nhận sự kiện này làm gia tăng những lo ngại về tuổi tác trong nội bộ đảng Dân chủ.

Vài tuần sau cuộc tranh luận đó, ông Biden chấm dứt chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Bà Harris sau đó thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cựu Tổng thống Biden đang quảng bá cuốn hồi ký mới và tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư được phát hiện sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.