Hơn 100 nghị sĩ Indonesia đề nghị luận tội Phó Tổng thống Gibran

ANTD.VN - Hơn 100 nghị sĩ Indonesia thuộc nhiều chính đảng đã ký kiến nghị yêu cầu luận tội Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka.

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka

Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia Saan Mustopa ngày 11-11 cho biết kiến nghị đã được chuyển tới ban lãnh đạo Hạ viện sau khi thu thập được chữ ký của 120 nghị sĩ thuộc 8 chính đảng.

Theo nội dung kiến nghị, các nghị sĩ cho rằng ông Gibran không còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện để giữ chức Phó Tổng thống theo quy định của Hiến pháp Indonesia, căn cứ vào các phán quyết gần đây của tòa án liên quan đến hồ sơ học vấn được sử dụng trong quá trình tranh cử.

Theo quy định pháp luật Indonesia, ban lãnh đạo Hạ viện sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét đơn kiến nghị. Nếu xác định có đủ cơ sở, Hạ viện sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án Hiến pháp.

Chỉ trong trường hợp Tòa án Hiến pháp kết luận có hành vi vi phạm Hiến pháp, Hạ viện mới có thể tiếp tục đề xuất thủ tục luận tội lên cơ quan lập pháp cấp cao hơn để xem xét quyết định cuối cùng.

Trước đó một ngày, Phó Tổng thống Gibran đã bày tỏ ý định từ chức trong cuộc gặp với Tổng thống Prabowo Subianto, giữa lúc các tranh cãi liên quan đến tư cách pháp lý và hồ sơ tranh cử của ông tiếp tục gây chia rẽ trong chính trường Indonesia.

Tòa án Tối cao Indonesia ngày 10-11 đã ra phán quyết yêu cầu Bộ Giáo dục thu hồi chứng chỉ tương đương trình độ học vấn của Phó Tổng thống Gibran.

Ông Gibran đã sử dụng chứng chỉ này để đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn khi tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong cuộc bầu cử này, ông đã giành chiến thắng liên danh cùng Tổng thống Prabowo Subianto.