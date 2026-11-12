Video Nga bắt giữ 2 nghi phạm gián điệp Ba Lan

ANTD.VN - Ngày 11-11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm gián điệp Ba Lan tại tỉnh Kaliningrad, với cáo buộc thu thập thông tin tình báo về quân nhân Nga và các cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng nước này.

Kaliningrad là một vùng lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược của Nga. Ảnh: Getty Images

Kaliningrad là một vùng lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược của Nga, giáp với Ba Lan và Litva - 2 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Vị trí địa lý biệt lập cùng tầm quan trọng về địa chính trị đã biến nơi đây thành điểm nóng thường xuyên trong các căng thẳng giữa Moscow và khối quân sự NATO.

Theo FSB, các nghi phạm đã thu thập và chuyển giao thông tin nhạy cảm cho Cơ quan Tình báo Quân sự và Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan. Họ cũng bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo về tình hình kinh tế, các luồng di cư và chính sách xã hội tại khu vực này.

Cũng theo FSB, 7 công dân Ba Lan khác và 3 công dân Nga đã nhận cảnh báo chính thức vì bị nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Ba Lan. Những công dân Ba Lan này đồng thời bị cấm nhập cảnh vào Nga trong thời hạn 10 năm.

Một sĩ quan FSB mô tả Kaliningrad là khu vực đặc biệt nhạy cảm do vị trí địa lý cũng như sự tập trung dày đặc các cơ sở hạ tầng quân sự và biên giới. Vị sĩ quan này cho biết các đặc vụ tình báo Ba Lan đã tìm kiếm thông tin về cả các vấn đề quân sự lẫn dân sự - một phương thức phổ biến trong các hoạt động gián điệp.

Đoạn video các vụ bắt giữ những nghi phạm. Nguồn: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)

Đoạn video được FSB công bố cho thấy các sĩ quan đang áp giải những người bị bắt đến tòa án. Cơ quan này cũng công khai ảnh chụp màn hình các đoạn trao đổi được cho là giữa 1 nghi phạm với người điều hành phía Ba Lan, trong đó bao gồm các báo cáo về tình hình dọc biên giới.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến an ninh tại Kaliningrad. Hồi tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vùng lãnh thổ này trước các mối đe dọa, đồng thời cho biết Hải quân Nga đã được giao các nhiệm vụ tương ứng.