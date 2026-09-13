Australia tìm cách giúp người dùng tự kiểm soát nội dung mạng xã hội

ANTD.VN - Chính phủ Australia đề xuất quy định buộc các nền tảng mạng xã hội cho phép người dùng từ 16 tuổi trở lên lựa chọn có sử dụng nội dung do thuật toán đề xuất hay không, nhằm tăng quyền kiểm soát đối với bảng tin cá nhân.

Người dùng mạng xã hội Australia sẽ được lựa chọn không tham gia vào các thuật toán

Theo sáng kiến “My Feed, My Way”, các nền tảng phải gửi thông báo tới cả người dùng mới và hiện tại, yêu cầu họ chọn chế độ hiển thị mặc định.

Người dùng có thể tiếp tục nhận nội dung được cá nhân hóa bằng thuật toán hoặc chỉ xem bài đăng từ bạn bè và những tài khoản mình chủ động theo dõi.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định dự luật không nhằm trao quyền kiểm soát nội dung cho chính phủ, mà đưa quyền lựa chọn trở lại tay người dùng.

Theo ông Anthony, các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ người sử dụng.

Đề xuất nằm trong dự luật “Nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số”, theo đó các nền tảng trực tuyến phải chủ động giảm những nguy cơ có thể dự báo. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 109,2 triệu AUD (79 triệu USD).

Dự luật cũng yêu cầu các dịch vụ kỹ thuật số bảo vệ trẻ em khỏi nội dung cổ súy rối loạn ăn uống, tư tưởng thù địch với phụ nữ, nội dung khiêu dâm, hành vi phạm tội, thử thách nguy hiểm, bắt nạt và những nội dung gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe tâm thần.

Phạm vi điều chỉnh không chỉ giới hạn ở mạng xã hội mà còn bao gồm trò chơi trực tuyến, ứng dụng và chatbot trí tuệ nhân tạo.

Các nhà cung cấp phải xử lý những tính năng thiết kế có khả năng gây nghiện hoặc tác động tiêu cực tới hành vi và lòng tự trọng của trẻ em, như cuộn trang vô hạn hay tự động phát nội dung.

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản trên các nền tảng lớn như Facebook, Instagram và TikTok từ tháng 12-2025.

Tuy nhiên, cơ quan an toàn trực tuyến Australia cho rằng một số nền tảng chưa làm đủ để ngăn trẻ em tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Dự luật đang được lấy ý kiến và dự kiến trình Quốc hội Australia trong năm 2026. Nội dung cụ thể có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi đưa ra biểu quyết.