Tiếng chuông reo dồn dập trong rốn lũ và 10 giờ chạy đua cứu cơ nghiệp cho dân

ANTD.VN - Mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 7,66m, vượt báo động 3 tới 0,66m. Xã Quảng Bị (Hà Nội) nằm lọt giữa vòng vây của ba con sông Cửu Khê, sông Đáy và sông Bùi, đối mặt đợt ngập sâu trên diện rộng. Chiếc điện thoại của những chiến sỹ công an cơ sở rung lên từng phút giữa tiếng bộ đàm dồn dập. Suốt hai ngày đêm dầm nước, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã giành giật từng đàn gà sắp xuất chuồng, đắp bao cát ngăn nước tràn qua mặt đê để giữ ruộng đồng và rẽ dòng lũ sâu hai mét mang nguồn sống vào các xóm làng đang bị cô lập...

Video: Công an xã Quảng Bị "giải cứu" 20.000 con gà sắp xuất chuồng cho bà con vùng ngập nặng

Cuộc giải cứu đặc biệt

Chiều 17-9, chiếc điện thoại bọc trong túi nilon chống nước của Trung tá Đỗ Nguyên Thành - Phó trưởng Công an xã Quảng Bị rung bần bật trong túi áo phao ướt sũng. Phía đầu dây bên kia, tiếng một người đàn bà lạc hẳn đi: "Nước lên ngập nửa chuồng rồi chú Thành ơi, đàn gà nhà tôi chết mất!". Đó là cuộc gọi thứ mười mấy trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Ở vùng đất trũng kẹp giữa vòng vây của ba con sông Cửu Khê, sông Đáy và sông Bùi, khi nước bắt đầu tràn bờ, người dân chỉ biết bấm số gọi cho công an xã. Tiếng chuông reo liên tục, dồn dập như gõ vào ruột gan những người lính địa bàn. Ai cũng gọi, ai cũng gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào màu áo xanh.

Bản tin khẩn từ cơ quan khí tượng thủy văn phát đi nhận định mực nước tại trạm Yên Duyệt tiếp tục biến đổi chậm ở mức rất cao, dự kiến chạm đỉnh 7,75m, vượt báo động 3 tới 0,75m . Áp lực của hàng triệu khối nước đục ngầu dồn dập ép vào từng bờ bao, dâng ngập các dải đất bãi.

Từ chiều 17/9, nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm ở xã Quảng Bị đã chìm sâu trong biển nước. Hàng vạn con gà nháo nhác đập cánh, bậu kín những giàn sắt, thanh tre mỏng manh sắp gãy. Nước ngầu đục cuồn cuộn mấp mé mép chuồng.

"Toàn gà thịt một đến hai cân, bà con chăm bẵm mấy tháng ròng, chỉ còn chục ngày nữa là xuất chuồng giao cho thương lái. Đó là mồ hôi, tiền vốn vay mượn ngân hàng, là cả cơ nghiệp của người nông dân. Để nước ngập một đêm là họ trắng tay", Trung tá Thành nhớ lại thời khắc khẩn cấp.

Không chần chừ, lệnh ứng trực cao nhất được kích hoạt. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Bị cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở lập tức có mặt ở các trại trũng nhất.

Cuộc chạy đua với dòng nước lũ kéo dài ròng rã mười tiếng đồng hồ . Dưới chuồng trại, nước bùn ngập tới ngang ngực, bốc mùi nồng nặc của thức ăn gia súc. Những người lính áo xanh dầm mình nhiều giờ, chân bì bõm dò từng bước trên nền đất trơn nhẫy để tránh thụt xuống các hố sâu.

Từng chiếc lồng nhựa chứa hàng chục con gà được chuyền tay nhau, nhấc bổng qua đầu, đưa lên thuyền phao rồi chuyển thẳng ra các xe tải cơ giới chờ sẵn trên đường cao . Hơn 20.000 con gà thịt đã được giải cứu an toàn ...

QUẢNG BỊ: HƠN 2.000 NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG DO NGẬP LỤT Mực nước sông vượt báo động Sông Bùi tại Yên Duyệt: 7,66m , cao hơn báo động III 0,66m .

, cao hơn báo động III . Sông Đáy tại Ba Thá: 6,92m, cao hơn báo động II 0,42m. Thiệt hại, ảnh hưởng 5 thôn bị ảnh hưởng. 495 hộ , tương ứng 2.072 nhân khẩu , bị ngập/ảnh hưởng.

bị ảnh hưởng. , tương ứng , bị ngập/ảnh hưởng. 2.300m đường giao thông nội đồng bị ngập; 3.150m đường giao thông nông thôn bị ngập. 800m đoạn đê bị ngập.

đường giao thông nội đồng bị ngập; đường giao thông nông thôn bị ngập. đoạn đê bị ngập. 245,5ha lúa bị ngập; 77,3ha ngô, rau màu bị ảnh hưởng; 52,2ha diện tích thủy sản bị ảnh hưởng; 118.150m² chuồng trại bị ngập.

lúa bị ngập; ngô, rau màu bị ảnh hưởng; diện tích thủy sản bị ảnh hưởng; chuồng trại bị ngập. 53.364 con gia cầm đã được di chuyển lên nơi cao; 13.787 con gia cầm chết.Di dời, hỗ trợ người dân Tính đến 17h30 ngày 17-9, toàn xã ghi nhận 545 hộ với 2.235 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 275 hộ bị nước ngập vào nhà, 270 hộ bị cô lập và 101 hộ với 462 nhân khẩu phải di dời. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã cấp 1.000 bao tải và 100m³ cát để các thôn đắp chống tràn. 168 nhân lực được huy động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Lực lượng Công an xã cử 20 cán bộ, chiến sĩ và 10 lực lượng ANTT ở cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển 3 trại gà với khoảng 26.000 con đến nơi khô ráo.

Video: nước lũ vẫn chảy tràn qua các con đường ở 4/7 thôn xã Quảng Bị sáng 18-9

Xuyên đêm giữ từng thôn, xóm

Đưa được những đàn gia cầm cuối cùng lên vị trí an toàn thì bóng tối đã phủ kín vùng châu thổ ven sông Bùi. Lúc này, áp lực từ dòng nước 7,66m bắt đầu trút thẳng lên các thân đê .

22h50 ngày 17/9, máy bộ đàm của Thượng tá Nguyễn Duy Đông Trưởng công an xã phát ra tiếng rè rè gấp gáp: Nước sông Bùi dâng quá nhanh, mấp mé mép đường đê, nguy cơ tràn qua mặt đường đổ ập xuống hàng chục héc-ta cánh đồng lúa và khu dân cư phía trong . Nếu không kịp thời đắp bao cát ngăn lại, toàn bộ hoa màu và ruộng đồng bên này đường sẽ bị san phẳng.

Chỉ vài phút sau, Thiếu tá Đỗ Đăng Huynh cùng tổ công tác, lực lượng dân quân và thanh niên địa phương đã có mặt . Hiện trường tối đen như mực. Vài chùm ánh sáng vàng vọt từ đèn pin đội đầu quét loang loáng qua mặt nước đang réo rắt. Nước va vào gờ đất tạo thành những vòng xoáy sủi bọt trắng xóa. Gió rít từng cơn lạnh buốt da thịt.

"Tập trung cát sỏi lại! Hai người một bao, đưa nhanh ra mép tràn!", tiếng Thiếu tá Huynh hô lớn, át đi tiếng sóng.

"Hò dô... Nào... Lên!". Tiếng hô đồng thanh trầm hùng vang lên giữa màn đêm. Hàng trăm bao tải đất cát nặng trịch, ướt sũng được các chiến sĩ và người dân thoăn thoắt chuyền tay . Bùn đất bắn tung tóe lên mặt, lên những tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Mỗi khi một bao cát quăng xuống, dòng nước xối xả lại bị ghìm lại một phần. Bàn chân họ bấm chặt xuống nền đất trơn trượt, tay rách tướm vì cọ sát vào bao gai nhám buốt. Đúng 23h06, tuyến bao cát dài hàng chục mét được đắp cao kiên cố, chặn đứng nguy cơ nước tràn qua mặt đê, giữ trọn vẹn cánh đồng phía dưới ...

"Toàn xã Quảng Bị có 4 thôn ngập, nước tràn vào khiến nhiều hộ bị ngập sâu trong nước. Chúng tôi đã dời người dân của hai khu dân cư là thôn Ninh Kiều và thôn Yên Duyệt đến nơi an toàn. Hiện nay lực lượng công an xã ứng trực 24/24 để cùng chính quyền địa phương cũng như các lực lượng khác thực hiện công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”, Trung tá Đỗ Nguyên Thành cho biết. Trung tá Đỗ Nguyên Thành - Phó Trưởng công an xã Quảng Bị, Hà Nội

Nước lũ vẫn chảy tràn qua con đường ở xóm Đồng Dâu, xã Quảng Bị

Xóm Đồng Dâu là nơi bị ngập nặng nhất của xã Quảng Bị. Có nơi ngập đến gần 3m. Hình ảnh chụp ngày 18-9

Người dân xóm Đồng Dâu di chuyển bằng thuyền vào khu nhà ngập để lấy vật dụng cần thiết

Công an xã Quảng Bị hỏi thăm người dân xóm Đồng Dâu, thôn Ninh Kiều, xã Quảng Bị

Người dân xóm Đồng Dâu, thôn Ninh Kiều, xã Quảng Bị cho biết đêm 17, rạng sáng 18-9, nước lũ vẫn về mạnh

Sáng nay, 18-9, lũ vẫn về, nước vẫn chảy xiết, có đoạn đường đẩy bay cả bao cát. Công an xã Quảng Bị, lực lượng dân quân, bảo vệ ANTT ở cơ sở, bộ đội và cả người dân xúm tay cùng chung sức giữ từng đoạn đường bởi bên kia chính là cánh đồng, là mồ hôi của người nông dân...

Sáng 18/9, vào lúc 10h15, một đoạn tường bao tại Đội 8, Thôn 5 bất ngờ bị sập đổ dưới áp lực nước ngầm quá lớn . Nước từ mương ngoài cuồn cuộn túa vào các ngõ xóm . Nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an xã Quảng Bị trực tiếp chỉ đạo lực lượng cơ động đến hiện trường .

Một chiếc máy xúc được huy động khẩn cấp để múc đất chặn dòng chảy lớn . Cảnh sát khu vực và lực lượng an ninh trật tự cơ sở không ngần ngại nhảy thẳng xuống hố nước xiết, dùng xẻng xúc đất, ken từng bao cát vào các khe nứt . Nhờ phản ứng chớp nhoáng, điểm sạt trượt đã được khống chế dứt điểm ngay trước khi các đoàn công tác tăng cường của xã kịp xuống tiếp ứng .

Gần trưa, trên tuyến đường đê Bùi qua thôn Yên Duyệt, nền đất yếu bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nguy hiểm do nước ngâm lâu ngày . Để phòng ngừa tải trọng xe làm đê sạt lở, các cán bộ công an nhanh chóng vận chuyển những tấm biển cảnh báo đỏ rực cắm dọc tuyến đường, kiên quyết giăng dây cấm các phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua khu vực ...

Nhiều đoạn đường ở xóm Đồng Dâu, nước lũ chảy mạnh, đẩy cả bao cát

Công an xã Quảng Bị cùng nhân dân khẩn trương gia cố các đoạn bao cát ngăn nước tràn sang phía cánh đồng

Công an xã Quảng Bị, lực lượng quân sự xã cùng trực chiến ở các đoạn đường xung yếu

Công an xã Quảng Bị cùng người dân chung sức giữ từng đoạn đường...

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng bám trụ, dồn sức giữ từng đoạn đường

Công an xã Quảng Bị thăm hỏi người dân về tình hình an ninh trật tự khu vực ngập sâu

Công an xã Quảng Bị tuần tra bằng thuyền ở khu vực ngập sâu tại xóm Đồng Dâu để đảm bảo tài sản của người dân không bị xâm phạm

Người dân bắt tay, cảm ơn lực lượng công an xã luôn sát cánh

Trưa 18-9, nước sông dâng ngập quá nửa cổng chào Làng văn hóa xóm Đồng Dâu. Cả ngôi làng như chìm nghỉm. Ngay đầu dốc đê, dãy bao tải cát đắp vội trở thành bến đỗ dã chiến của hàng chục chiếc thuyền nhôm, thuyền tôn mộc mạc. Người dân dõi theo từng con nước. Họ vẫn nở nụ cười, họ yên tâm bởi lực lượng Công an luôn ở cạnh...

"Bà con cứ yên lòng"

Cách đó không xa, xóm Đầm rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn. Đường bộ bị chia cắt, chiếc cầu dân sinh biến mất dưới dòng sông sâu hơn hai mét, hệ thống điện lưới bị ngắt để bảo đảm an toàn. Không có điện, không nước sạch, nguồn thực phẩm dự trữ trong các gia đình cạn dần theo từng giờ con nước lên.

Công an xã Quảng Bị và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở lội sông giữa dòng nước đục ngầu ngập ngang ngực mang nhu yếu phẩm tiến thẳng vào xóm Đầm. Trưởng thôn Tốt Động Nguyễn Đăng Dương đi cùng. Ông nói: "Năm nay nước lên nhanh quá, còn mấy cen - ti - mét nữa là bằng với kỷ lục bão Yagi năm 2024, các đồng chí công an bám chốt ở đây cả ngày lẫn đêm, bà con rất yên tâm".

Công an xã Quảng Bị, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở lội sông mang nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân bị cô lập ở xóm Đầm

Sự sẻ chia ấm áp tình quân dân

Tổ công tác lội vào nhà bà Trần Thị Yến và trao tận tay nhu yếu phẩm cho gia đình bà. Nước lên, các cháu nhỏ gia đinh đã đưa đi sơ tán ở nhà người thân. Nhìn thấy màu áo phao CAND lấm lem bùn đất mang theo từng thùng mì tôm bước vào thềm nhà ngập xâm xấp nước, người đàn bà cả đời gắn bó với đồng đất vùng bãi rưng rưng xúc động.

Từng lốc nước, từng gói thực phẩm khô được chuyền tay nhau. Giữa biển nước mênh mông, cái nắm tay siết chặt của người dân vùng rốn ngập dành cho người chiến sĩ công an ấm áp hơn bất kỳ lời cảm ơn nào.

CAX Quảng Bị lội qua dòng nước xiết để tiếp tế cho người dân

CAX Quảng Bị thăm hỏi, động viên người dân đang phải tạm cư

12h trưa... Chiếc quần ngâm nước bùn bết chặt vào bắp chân, Trung tá Đỗ Nguyên Thành tranh thủ ghé vào thăm hỏi những hộ dân đang phải tạm cư. Trong căn nhà cao ráo, mấy cụ già ngồi tựa cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía dòng nước đang ngập lút mái nhà của mình. Đồ đạc, hạt thóc, con lợn tích cóp bao năm vẫn kẹt lại bên kia sông.

Bước vào nhà, Trung tá Thành cởi chiếc mũ cối sũng nước, cất giọng sang sảng: "Các bác cứ yên tâm ăn uống, nghỉ ngơi bên này giữ gìn sức khỏe, không nên cứ đi lại chỗ ngập sâu, rất nguy hiểm. Bên làng ngập, công an xã chúng tôi vẫn cắt cử lực lượng lội nước, đi thuyền tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Không bao giờ có chuyện trộm cắp hay đồ đạc của bà con bị trôi mất đâu!".

Lời khẳng định đanh thép của người chỉ huy như trút bỏ gánh nặng đè nặng lên ngực những người dân chạy nạn. Họ gật đầu, nụ cười an lòng hé nở trên những gương mặt hốc hác vì mất ngủ .

Nước chưa rút, người chiến sỹ công an chưa rời vị trí

Quá trưa ngày 18/9, nền trời bắt đầu hắt lên những tia nắng gay gắt, phản chiếu lấp loá trên mặt nước mênh mông. Nắng quái rát mặt báo hiệu thời tiết còn diễn biến khôn lường. Thi thoảng, những vệt mây xám xịt từ phía thượng nguồn lại ùn ùn kéo qua, che kín mặt trời.

Tại trạm bơm tiêu úng, hai miệng cống xả hết công suất, đẩy những dòng nước sủi bọt trắng xóa ra kênh dẫn để cứu lấy diện tích lúa bên trong . Tổ công tác của Công an xã liên tục tuần tra dọc thân cống, vớt từng đám bèo tây ùn ứ nhằm bảo đảm dòng chảy thông suốt .

Bất chợt, tiếng máy bộ đàm lại vang lên dứt khoát. Giọng Thượng tá Nguyễn Duy Đông truyền đi rành rọt tới tất cả các mũi tuần tra: "Thời tiết vẫn dễ mưa lớn lắm. Mực nước ba con sông quanh xã đang biến đổi rất phức tạp. Yêu cầu tất cả các tổ tiếp tục cơ động bám sát địa bàn, túc trực từng đoạn đê bao, cập nhật tình hình từng giờ. Tuyệt đối không được chủ quan, không để bất kỳ sự cố nào xảy ra làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân!".

Tiếng "Rõ!" đồng thanh vang lên từ các đầu máy. Điện thoại của các Cảnh sát khu vực lại tiếp tục đổ chuông. Người dân vẫn gọi báo tin, vẫn nhờ hỗ trợ và gửi gắm nhà cửa.

Nhận lệnh, những người lính lại chỉnh lại quai mũ cối, siết chặt dây áo phao. Chiếc thuyền nhôm lại khỏa mái chèo, rẽ dòng nước đục ngầu lướt đi giữa những nếp nhà ngập sâu .

Nước sông Bùi, sông Đáy, sông Cửu Khê vẫn chưa rút, nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, màu áo xanh của lực lượng Công an Hà Nội vẫn kiên cường bám trụ, giữ trọn sự an tâm cho xóm làng ...