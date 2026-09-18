Tiếng chuông reo dồn dập trong rốn lũ và 10 giờ chạy đua cứu cơ nghiệp cho dân

Cuộc giải cứu đặc biệt
Chiều 17-9, chiếc điện thoại bọc trong túi nilon chống nước của Trung tá Đỗ Nguyên Thành - Phó trưởng Công an xã Quảng Bị rung bần bật trong túi áo phao ướt sũng. Phía đầu dây bên kia, tiếng một người đàn bà lạc hẳn đi: "Nước lên ngập nửa chuồng rồi chú Thành ơi, đàn gà nhà tôi chết mất!". Đó là cuộc gọi thứ mười mấy trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
Ở vùng đất trũng kẹp giữa vòng vây của ba con sông Cửu Khê, sông Đáy và sông Bùi, khi nước bắt đầu tràn bờ, người dân chỉ biết bấm số gọi cho công an xã. Tiếng chuông reo liên tục, dồn dập như gõ vào ruột gan những người lính địa bàn. Ai cũng gọi, ai cũng gửi gắm trọn vẹn niềm tin vào màu áo xanh.
Bản tin khẩn từ cơ quan khí tượng thủy văn phát đi nhận định mực nước tại trạm Yên Duyệt tiếp tục biến đổi chậm ở mức rất cao, dự kiến chạm đỉnh 7,75m, vượt báo động 3 tới 0,75m
Từ chiều 17/9, nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm ở xã Quảng Bị đã chìm sâu trong biển nước. Hàng vạn con gà nháo nhác đập cánh, bậu kín những giàn sắt, thanh tre mỏng manh sắp gãy. Nước ngầu đục cuồn cuộn mấp mé mép chuồng.
"Toàn gà thịt một đến hai cân, bà con chăm bẵm mấy tháng ròng, chỉ còn chục ngày nữa là xuất chuồng giao cho thương lái. Đó là mồ hôi, tiền vốn vay mượn ngân hàng, là cả cơ nghiệp của người nông dân. Để nước ngập một đêm là họ trắng tay", Trung tá Thành nhớ lại thời khắc khẩn cấp.
Không chần chừ, lệnh ứng trực cao nhất được kích hoạt. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Bị cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở lập tức có mặt ở các trại trũng nhất.
Cuộc chạy đua với dòng nước lũ kéo dài ròng rã mười tiếng đồng hồ
Từng chiếc lồng nhựa chứa hàng chục con gà được chuyền tay nhau, nhấc bổng qua đầu, đưa lên thuyền phao rồi chuyển thẳng ra các xe tải cơ giới chờ sẵn trên đường cao
QUẢNG BỊ: HƠN 2.000 NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG DO NGẬP LỤT
Mực nước sông vượt báo động
- Sông Bùi tại Yên Duyệt: 7,66m, cao hơn báo động III 0,66m.
- Sông Đáy tại Ba Thá: 6,92m, cao hơn báo động II 0,42m.
Thiệt hại, ảnh hưởng
- 5 thôn bị ảnh hưởng. 495 hộ, tương ứng 2.072 nhân khẩu, bị ngập/ảnh hưởng.
- 2.300m đường giao thông nội đồng bị ngập; 3.150m đường giao thông nông thôn bị ngập. 800m đoạn đê bị ngập.
- 245,5ha lúa bị ngập; 77,3ha ngô, rau màu bị ảnh hưởng; 52,2ha diện tích thủy sản bị ảnh hưởng; 118.150m² chuồng trại bị ngập.
- 53.364 con gia cầm đã được di chuyển lên nơi cao; 13.787 con gia cầm chết.Di dời, hỗ trợ người dân
Tính đến 17h30 ngày 17-9, toàn xã ghi nhận 545 hộ với 2.235 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 275 hộ bị nước ngập vào nhà, 270 hộ bị cô lập và 101 hộ với 462 nhân khẩu phải di dời.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã cấp 1.000 bao tải và 100m³ cát để các thôn đắp chống tràn. 168 nhân lực được huy động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
Lực lượng Công an xã cử 20 cán bộ, chiến sĩ và 10 lực lượng ANTT ở cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển 3 trại gà với khoảng 26.000 con đến nơi khô ráo.
Xuyên đêm giữ từng thôn, xóm
Đưa được những đàn gia cầm cuối cùng lên vị trí an toàn thì bóng tối đã phủ kín vùng châu thổ ven sông Bùi. Lúc này, áp lực từ dòng nước 7,66m bắt đầu trút thẳng lên các thân đê
22h50 ngày 17/9, máy bộ đàm của Thượng tá Nguyễn Duy Đông Trưởng công an xã phát ra tiếng rè rè gấp gáp: Nước sông Bùi dâng quá nhanh, mấp mé mép đường đê, nguy cơ tràn qua mặt đường đổ ập xuống hàng chục héc-ta cánh đồng lúa và khu dân cư phía trong
Chỉ vài phút sau, Thiếu tá Đỗ Đăng Huynh cùng tổ công tác, lực lượng dân quân và thanh niên địa phương đã có mặt
"Tập trung cát sỏi lại! Hai người một bao, đưa nhanh ra mép tràn!", tiếng Thiếu tá Huynh hô lớn, át đi tiếng sóng.
"Hò dô... Nào... Lên!". Tiếng hô đồng thanh trầm hùng vang lên giữa màn đêm. Hàng trăm bao tải đất cát nặng trịch, ướt sũng được các chiến sĩ và người dân thoăn thoắt chuyền tay
Mỗi khi một bao cát quăng xuống, dòng nước xối xả lại bị ghìm lại một phần. Bàn chân họ bấm chặt xuống nền đất trơn trượt, tay rách tướm vì cọ sát vào bao gai nhám buốt. Đúng 23h06, tuyến bao cát dài hàng chục mét được đắp cao kiên cố, chặn đứng nguy cơ nước tràn qua mặt đê, giữ trọn vẹn cánh đồng phía dưới
"Toàn xã Quảng Bị có 4 thôn ngập, nước tràn vào khiến nhiều hộ bị ngập sâu trong nước. Chúng tôi đã dời người dân của hai khu dân cư là thôn Ninh Kiều và thôn Yên Duyệt đến nơi an toàn. Hiện nay lực lượng công an xã ứng trực 24/24 để cùng chính quyền địa phương cũng như các lực lượng khác thực hiện công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”, Trung tá Đỗ Nguyên Thành cho biết.
Sáng nay, 18-9, lũ vẫn về, nước vẫn chảy xiết, có đoạn đường đẩy bay cả bao cát. Công an xã Quảng Bị, lực lượng dân quân, bảo vệ ANTT ở cơ sở, bộ đội và cả người dân xúm tay cùng chung sức giữ từng đoạn đường bởi bên kia chính là cánh đồng, là mồ hôi của người nông dân...
Sáng 18/9, vào lúc 10h15, một đoạn tường bao tại Đội 8, Thôn 5 bất ngờ bị sập đổ dưới áp lực nước ngầm quá lớn
Một chiếc máy xúc được huy động khẩn cấp để múc đất chặn dòng chảy lớn
Gần trưa, trên tuyến đường đê Bùi qua thôn Yên Duyệt, nền đất yếu bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nguy hiểm do nước ngâm lâu ngày
Trưa 18-9, nước sông dâng ngập quá nửa cổng chào Làng văn hóa xóm Đồng Dâu. Cả ngôi làng như chìm nghỉm. Ngay đầu dốc đê, dãy bao tải cát đắp vội trở thành bến đỗ dã chiến của hàng chục chiếc thuyền nhôm, thuyền tôn mộc mạc. Người dân dõi theo từng con nước. Họ vẫn nở nụ cười, họ yên tâm bởi lực lượng Công an luôn ở cạnh...
"Bà con cứ yên lòng"
Cách đó không xa, xóm Đầm rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn. Đường bộ bị chia cắt, chiếc cầu dân sinh biến mất dưới dòng sông sâu hơn hai mét, hệ thống điện lưới bị ngắt để bảo đảm an toàn. Không có điện, không nước sạch, nguồn thực phẩm dự trữ trong các gia đình cạn dần theo từng giờ con nước lên.
Công an xã Quảng Bị và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở lội sông giữa dòng nước đục ngầu ngập ngang ngực mang nhu yếu phẩm tiến thẳng vào xóm Đầm. Trưởng thôn Tốt Động Nguyễn Đăng Dương đi cùng. Ông nói: "Năm nay nước lên nhanh quá, còn mấy cen - ti - mét nữa là bằng với kỷ lục bão Yagi năm 2024, các đồng chí công an bám chốt ở đây cả ngày lẫn đêm, bà con rất yên tâm".
Tổ công tác lội vào nhà bà Trần Thị Yến và trao tận tay nhu yếu phẩm cho gia đình bà. Nước lên, các cháu nhỏ gia đinh đã đưa đi sơ tán ở nhà người thân. Nhìn thấy màu áo phao CAND lấm lem bùn đất mang theo từng thùng mì tôm bước vào thềm nhà ngập xâm xấp nước, người đàn bà cả đời gắn bó với đồng đất vùng bãi rưng rưng xúc động.
Từng lốc nước, từng gói thực phẩm khô được chuyền tay nhau. Giữa biển nước mênh mông, cái nắm tay siết chặt của người dân vùng rốn ngập dành cho người chiến sĩ công an ấm áp hơn bất kỳ lời cảm ơn nào.
12h trưa... Chiếc quần ngâm nước bùn bết chặt vào bắp chân, Trung tá Đỗ Nguyên Thành tranh thủ ghé vào thăm hỏi những hộ dân đang phải tạm cư. Trong căn nhà cao ráo, mấy cụ già ngồi tựa cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía dòng nước đang ngập lút mái nhà của mình. Đồ đạc, hạt thóc, con lợn tích cóp bao năm vẫn kẹt lại bên kia sông.
Bước vào nhà, Trung tá Thành cởi chiếc mũ cối sũng nước, cất giọng sang sảng: "Các bác cứ yên tâm ăn uống, nghỉ ngơi bên này giữ gìn sức khỏe, không nên cứ đi lại chỗ ngập sâu, rất nguy hiểm. Bên làng ngập, công an xã chúng tôi vẫn cắt cử lực lượng lội nước, đi thuyền tuần tra liên tục suốt ngày đêm. Không bao giờ có chuyện trộm cắp hay đồ đạc của bà con bị trôi mất đâu!".
Lời khẳng định đanh thép của người chỉ huy như trút bỏ gánh nặng đè nặng lên ngực những người dân chạy nạn. Họ gật đầu, nụ cười an lòng hé nở trên những gương mặt hốc hác vì mất ngủ
Nước chưa rút, người chiến sỹ công an chưa rời vị trí
Quá trưa ngày 18/9, nền trời bắt đầu hắt lên những tia nắng gay gắt, phản chiếu lấp loá trên mặt nước mênh mông. Nắng quái rát mặt báo hiệu thời tiết còn diễn biến khôn lường. Thi thoảng, những vệt mây xám xịt từ phía thượng nguồn lại ùn ùn kéo qua, che kín mặt trời.
Tại trạm bơm tiêu úng, hai miệng cống xả hết công suất, đẩy những dòng nước sủi bọt trắng xóa ra kênh dẫn để cứu lấy diện tích lúa bên trong
Bất chợt, tiếng máy bộ đàm lại vang lên dứt khoát. Giọng Thượng tá Nguyễn Duy Đông truyền đi rành rọt tới tất cả các mũi tuần tra: "Thời tiết vẫn dễ mưa lớn lắm. Mực nước ba con sông quanh xã đang biến đổi rất phức tạp. Yêu cầu tất cả các tổ tiếp tục cơ động bám sát địa bàn, túc trực từng đoạn đê bao, cập nhật tình hình từng giờ. Tuyệt đối không được chủ quan, không để bất kỳ sự cố nào xảy ra làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân!".
Tiếng "Rõ!" đồng thanh vang lên từ các đầu máy. Điện thoại của các Cảnh sát khu vực lại tiếp tục đổ chuông. Người dân vẫn gọi báo tin, vẫn nhờ hỗ trợ và gửi gắm nhà cửa.
Nhận lệnh, những người lính lại chỉnh lại quai mũ cối, siết chặt dây áo phao. Chiếc thuyền nhôm lại khỏa mái chèo, rẽ dòng nước đục ngầu lướt đi giữa những nếp nhà ngập sâu
Nước sông Bùi, sông Đáy, sông Cửu Khê vẫn chưa rút, nhưng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, màu áo xanh của lực lượng Công an Hà Nội vẫn kiên cường bám trụ, giữ trọn sự an tâm cho xóm làng