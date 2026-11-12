Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Aleksandr Darchiev. Ảnh: Sputnik

Sau đó vào ngày 11-11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, làm rõ thông báo nêu trên rằng Đại sứ Darchiev đã qua đời tại Moscow “do một căn bệnh mãn tính”.

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Darchiev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, ông từng giữ chức Đại sứ Nga tại Canada từ năm 2014 đến 2021. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại sứ quán Nga ở Washington, bao gồm các vai trò cố vấn cấp cao và công sứ-tham tán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Darchiev làm Đại sứ Nga tại Washington hồi tháng 3-2025, sau khi đề cử này được thảo luận với các quan chức Mỹ trong những cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng trước đó. Việc bổ nhiệm này nằm trong nỗ lực khôi phục quan hệ song phương, vốn đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington đã cắt giảm mạnh các liên lạc ngoại giao với Moscow sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các quan chức và doanh nghiệp Nga. Từ tháng 10-2024 đến tháng 3-2025, Nga không có Đại sứ tại Washington, và công việc tại Đại sứ quán được điều hành bởi một đại biện lâm thời.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm vì gạt bỏ ngoại giao sang một bên. Ông cam kết sẽ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời khôi phục quan hệ song phương với Nga.

Khi đến Washington, ông Darchiev hoan nghênh những dấu hiệu cải thiện trong quan hệ Mỹ - Nga, nhưng cảnh báo rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua “di sản độc hại” từ chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Vào tháng 6-2025, vị Đại sứ này đã có cuộc gặp với Tổng thống Trump mà ông mô tả là ngắn gọn nhưng “rất mang tính xây dựng”.