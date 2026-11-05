Nga lên tiếng về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ

ANTD.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 4-11 cho biết Moscow hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine, bất chấp việc đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên hôm 4-11, khi được hỏi liệu việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ có thể làm chệch hướng đối thoại giữa Moscow và Washington hay không, ông Peskov khẳng định: “Tổng thống Trump vẫn đang tại nhiệm, và chúng tôi chân thành hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình. Đã có những tiến bộ đạt được, và một vòng đàm phán ba bên khác sắp diễn ra”.

Khi được hỏi liệu Quốc hội khóa mới có thể gây cản trở các sáng kiến ​​ngoại giao của Tổng thống Trump hay không, ông Peskov từ chối đưa ra suy đoán, cho rằng đây là “công việc nội bộ của nước Mỹ”.

Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3-11, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Quốc hội khóa mới sẽ chính thức họp vào tháng 1-2027.

Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến ​​sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất) vào ngày 10 và 11-11. Trợ lý Tổng thống Nga, Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán. Ông Peskov cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các đảm bảo an ninh song phương, với những chi tiết cụ thể được bàn thảo kín.

Trong một cuộc phỏng vấn khác hôm 3-11, ông Peskov nhấn mạnh rằng các đảm bảo an ninh phải mang tính chất song phương, đồng thời nhắc lại quan điểm của Moscow rằng an ninh của quốc gia này không được phép gây tổn hại đến an ninh của quốc gia khác.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước đó cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giảm leo thang căng thẳng và những biện pháp nhân đạo.

Trước đó, vào ngày 4-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định rằng lập trường của Moscow đối với vấn đề Ukraine cũng như chính sách đối ngoại nói chung sẽ không thay đổi, bất kể những diễn biến chính trị tại Mỹ ra sao. Ông cũng mô tả cách tiếp cận của ban lãnh đạo đảng Dân chủ đối với Nga là “rất tiêu cực”.