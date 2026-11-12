Meta, TikTok và Google phản đối dự luật bản quyền AI của Indonesia

ANTD.VN - Các tập đoàn công nghệ Meta, TikTok và Google ngày 11-11 đã đồng loạt phản đối dự thảo sửa đổi Luật Bản quyền của Indonesia, trong đó yêu cầu các nền tảng số trả tiền cho các cơ quan báo chí khi hiển thị nội dung tin tức, đồng thời bổ sung các quy định mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Ảnh minh họa

Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội Indonesia, đại diện Google cho rằng việc buộc các nền tảng công nghệ trả phí để hiển thị liên kết tin tức có thể hạn chế khả năng tiếp cận thông tin của người dùng.

Đại diện Meta nhận định quy định này có thể phản tác dụng khi làm giảm lượng truy cập của các cơ quan báo chí, kéo theo nguy cơ sụt giảm doanh thu quảng cáo và thuê bao.

Theo Meta, việc dẫn người dùng đến một bài báo khác với hành vi sao chép hoặc tái xuất bản nội dung đó.

TikTok tập trung phản đối các điều khoản liên quan đến AI. Đại diện công ty đề nghị các yêu cầu công bố thông tin không nên áp dụng đối với những công cụ AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, thay vì trực tiếp tạo ra toàn bộ nội dung.

TikTok cũng kêu gọi duy trì cơ chế vùng an toàn pháp lý cho các nền tảng số, cho rằng họ khó có thể tự xác minh quyền sở hữu bản quyền hoặc giấy phép sử dụng đối với mọi nội dung.

Nếu dự luật được thông qua, Indonesia có thể trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á đưa các quy định liên quan đến AI vào luật bản quyền.

Nhiều chính phủ trên thế giới đang tìm cách giải quyết các tranh cãi pháp lý phát sinh từ AI tạo sinh, đặc biệt là việc sử dụng các tác phẩm do con người sáng tạo để huấn luyện mô hình AI.

Dự thảo luật đang được Quốc hội Indonesia xem xét và được đánh giá có thể trở thành khuôn mẫu pháp lý cho các quốc gia khác trong khu vực khi xây dựng quy định đối với AI và nội dung số.