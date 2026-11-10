Mỹ làm trung gian đàm phán Nga - Ukraine tại Abu Dhabi

ANTD.VN - Ngày 10-11, các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ đã bắt đầu đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua.

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải quyết xung đột Nga-Ukraine diễn ra tại Abu Dhabi ngày 10-11-2026

Cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy diễn ra trong khi Tổng thống Donald Trump gia tăng nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình sau khi các vòng thương lượng trước đó không đạt được đột phá.

Phái đoàn Mỹ do các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu, trong khi phía Nga do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky đại diện, còn đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov dẫn đầu.

Theo phía Ukraine, trước khi bước vào phiên họp ba bên, Kiev đã có các cuộc trao đổi riêng với đại diện NATO, Liên minh châu Âu và một số nước châu Âu.

Sau đó, các bên chuyển sang khuôn khổ đàm phán trực tiếp gồm Ukraine, Mỹ và Nga.

Các nước châu Âu cũng cử đại diện tới Abu Dhabi giữa lúc xuất hiện lo ngại Washington có thể thúc đẩy một thỏa thuận với Matxcơva mà không tham khảo đầy đủ ý kiến của các đồng minh.

Nhiều chính phủ châu Âu và Ukraine lo ngại Kiev có thể bị gây sức ép phải nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Trước thềm đàm phán, Tổng thống Trump phát tín hiệu rằng Ukraine có thể phải chấp nhận một số điều chỉnh về lãnh thổ trong khuôn khổ thỏa thuận tương lai.

Trong khi đó, Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine từ bỏ các khu vực mà Matxcơva tuyên bố sáp nhập tại Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, cũng như từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

Kiev nhiều lần khẳng định không chấp nhận các điều kiện này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các thành quả gần đây trên chiến trường đã giúp Kiev có vị thế thuận lợi hơn tại bàn đàm phán.

Tổng thống Trump nhận định hai bên đều đã mệt mỏi vì cuộc xung đột và cho rằng đang tồn tại "xu hướng rất mạnh" hướng tới một giải pháp hòa bình.