Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì cuộc gặp giữa các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng

ANTD.VN - Ngày 5-1, các đại diện từ Nga và Ukraine gặp nhau tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C trong một cuộc đối thoại do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì.

Cuộc gặp này diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời tại thành phố Oleshky thuộc vùng Kherson với sự tham gia điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Nhà Trắng đã thông báo về cuộc gặp này vào ngày 3-11, mô tả đây là một “khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử nước Mỹ”.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, phía Nga cử Ủy viên Nhân quyền Yana Lantratova và Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev tham dự. Trong khi đó, theo truyền thông Ukraine, phía Ukraine cử Ủy viên Nhân quyền Dmitry Lubinets cùng nghị sĩ David Arakhamia tham dự.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump kêu gọi Moscow và Kiev tiếp tục hợp tác vượt ra ngoài khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Oleshky, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận nhân đạo này có thể trở thành tiền đề cho việc thúc đẩy hòa bình trong khu vực.

Ông Dmitriev đã thay mặt Tổng thống Nga Putin cảm ơn bà Melania Trump vì những đóng góp của bà trong hoạt động nhân đạo này, đồng thời khẳng định vai trò của bà là vô cùng quan trọng. Ông cũng trao tặng Đệ nhất phu nhân Mỹ một bức tranh do bé gái 11 tuổi đến từ Oleshky - hiện đã cùng gia đình chuyển đến thành phố Tuapse của Nga - thực hiện. Trên bức tranh có dòng chữ: “Cháu yêu bà Melania”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong cuộc gặp với các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Đặc phái viên của Tổng thống Nga cũng cho biết, các nỗ lực nhân đạo đã giúp 34 trẻ em được đoàn tụ với gia đình tại Nga và Ukraine. Ông Dmitriev chia sẻ thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ các sáng kiến ​​do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, bao gồm việc trao đổi tù nhân, trả tự do cho các công dân Mỹ đang bị giam giữ và các biện pháp nhân đạo khác.

Nhà Trắng cho biết, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã chủ động kết nối hai quốc gia, góp phần đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine tại Oleshky và các khu vực lân cận.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 ngày (kết thúc hôm 1-11) đã tạo điều kiện cho các nhân viên nhân đạo của Nga và Ukraine vận chuyển thực phẩm, nước uống, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác, đồng thời hỗ trợ sơ tán người dân. Theo bà Melania Trump, gần 800 người đã được sơ tán.

Cuộc gặp này diễn ra trước một vòng đàm phán khác giữa Nga và Ukraine - với sự trung gian của Mỹ - dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11-11 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất.