Iran đe dọa tấn công căn cứ quân sự châu Âu nếu Mỹ tái phát động chiến tranh

ANTD.VN - Iran tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ quân sự từ Tây Á đến châu Âu nếu các căn cứ này tham gia vào cuộc chiến mới của Mỹ nhằm vào nước này.

Các tên lửa của Iran được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không quân thuộc ở Tehran, Iran, ngày 4-11-2026

“Nếu Mỹ tiếp tục phát động cuộc chiến nhằm vào Iran, mọi căn cứ quân sự tham gia vào hành động gây hấn, từ Tây Á đến châu Âu, sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các đòn tấn công chí mạng của Iran” - ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 12-11 tuyên bố.

“Không có khoảng cách an toàn. Không có nơi trú ẩn an toàn. Không có quyền miễn trừ”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Mặc dù các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành nhằm ngăn chặn giao tranh tái diễn, tuy nhiên, theo một nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng nối lại chiến tranh nếu sáng kiến ngoại giao do Qatar đề xuất không đạt được thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iran đang cân nhắc về việc bổ nhiệm ông Rezaei, người có lập trường cứng rắn, làm trưởng đoàn đàm phán mới.

Một nguồn tin cho biết, Iran có thể sẽ có hành động phủ đầu nếu tình hình hiện tại kéo dài.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán hiện tại, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Tehran có ý định vượt qua trạng thái “không chiến tranh, không hòa bình” hiện tại bằng cách thiết lập “răn đe bền vững” nếu đàm phán thất bại.

Ông Ghalibaf cũng khẳng định, eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước chiến tranh.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, lực lượng Mỹ tiếp tục làm việc suốt ngày đêm để giữ eo biển Hormuz luôn mở cho tàu thương mại, đồng thời thực thi nghiêm ngặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.