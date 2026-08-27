Liên hợp quốc kêu gọi nhanh chóng thiết lập quy định đối với vũ khí tự động

Một loại vũ khí tự động của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các hệ thống vũ khí này làm dấy lên lo ngại về đạo đức và nhiều vấn đề khác, do chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không có sự can thiệp của con người.

Các cuộc thảo luận về việc quản lý loại vũ khí này đang diễn ra. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng những hệ thống vũ khí như vậy có thể đã được sử dụng trong giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 25-8, LHQ và ICRC cho biết: “Chúng ta đang tiến gần đầy nguy hiểm đến việc vượt qua lằn ranh đỏ về đạo đức: máy móc tự động lựa chọn con người làm mục tiêu”.

Hai tổ chức này kêu gọi khẩn trương thông qua văn kiện có tính ràng buộc pháp lý nhằm quản lý các hệ thống vũ khí tự động, trong đó quy định rõ những điều bị cấm và hạn chế.

Phát biểu với báo giới, một quan chức ICRC nói rằng trong các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới, vũ khí ngày càng tinh vi đang được sử dụng với tốc độ nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn. Quan chức này bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ có ngày càng nhiều dân thường thương vong.

Quan chức này nói thêm rằng các quốc gia, với tư cách đại diện cho cộng đồng quốc tế, cần xác định rõ những điều không thể chấp nhận khi phát triển hệ thống vũ khí tự động, đồng thời bảo đảm những hệ thống như vậy không được phát triển.