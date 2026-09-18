Mỹ cân nhắc nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang tiến gần tới một quyết định quan trọng về việc có nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không.

Ông Trump nói đang tiến gần đến "bước ngoặt lớn" trong cuộc chiến Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang tiến gần đến thời điểm mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến Iran về việc có nên nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn để khép lại xung đột hay không, trang tin Axios của Mỹ đưa tin.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh Channel 12 của Israel, Tổng thống Trump tiết lộ: “Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có muốn tiến vào và tiêu diệt hoàn toàn họ (chính quyền Iran) hay không? Đây là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Mặc dù ông Trump đã từng đưa ra những lời đe dọa tương tự trước đây, nhưng tuyên bố lần này được đưa ra trước cuộc gặp với lãnh đạo của 6 quốc gia vùng Vịnh bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào ngày 22-9 tới.

Đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 16-9-2026

Cuộc gặp này có thể định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, bao gồm việc có thúc đẩy ngoại giao trở lại hay tăng cường hành động quân sự.

6 quốc gia vùng Vịnh gồm Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.

Theo báo cáo, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết muốn tìm hiểu quan điểm của các quốc gia vùng Vịnh trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Nếu ông Trump muốn nối lại các hoạt động tác chiến lớn, sẽ cần sự ủng hộ của các đồng minh trong khu vực. Ông Trump đã nhiều lần nói trong những ngày gần đây rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Báo cáo cũng dẫn lời một số quan chức Mỹ cảnh báo rằng cuộc xung đột đã rơi vào thế bế tắc không bền vững, không phải chiến tranh cũng không phải hòa bình, và họ tin rằng ông Trump có thể quay trở lại các hoạt động tác chiến lớn sau cuộc bầu cử giữa kỳ nếu không đạt được thỏa thuận vào thời điểm đó.