Sập mỏ vàng ở Sudan, ít nhất 82 người chết, hàng chục người mất tích

ANTD.VN - Ít nhất 82 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích sau vụ sập mỏ vàng tự phát tại bang West Kordofan của Sudan.

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Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại mỏ al-Zara gần thị trấn Nuhud - khu vực do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) kiểm soát. Vụ sập bắt đầu từ một giếng mỏ và lan sang các đường hầm thông nhau.

Ông Suleiman Abu Hmeida, thành viên của tổ chức ứng phó khẩn cấp tại Sudan, nói với hãng tin AP rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 82 thi thể. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn hàng chục người chưa rõ tung tích. Theo AP, một quan chức chính quyền địa phương cũng xác nhận con số thương vong tương tự.

Trước đó, Mạng lưới Bác sĩ Sudan thông báo về việc tìm thấy 67 thi thể và cảnh báo rằng số người chết có thể tăng lên khi công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. Nhóm này cho biết mỏ vàng tự phát nói trên sử dụng lao động không được quản lý và thiếu các biện pháp bảo hộ cũng như an toàn cơ bản.

Nhóm giám sát Kordofan Observatory cho hay, khu vực khai thác trải rộng hơn 1 km trên nền đất cát thiếu ổn định.

Vàng là một trong những mặt hàng có giá trị nhất ở Sudan. Số liệu chính thức cho thấy xuất khẩu vàng đã mang lại hơn 1,5 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2024, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra. Theo số liệu từ Công ty Tài nguyên Khoáng sản Sudan (SMRC) thuộc sở hữu nhà nước, quốc gia này đã sản xuất 70 tấn vàng trong năm 2025.

Các vụ sập mỏ gây chết người cũng từng xảy ra ở những nơi khác tại châu Phi. Vào tháng 8 vừa qua, hơn 100 người được cho là đã thiệt mạng khi một mỏ vàng thủ công bị sập tại Zamboye, Cộng hòa Trung Phi.