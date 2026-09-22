Messi mặc số áo siêu đặc biệt ở trận chia tay ĐT Argentina

ANTD.VN - Lionel Messi vừa giới thiệu chiếc áo vô cùng đặc biệt, dự kiến mặc trong trận đấu chia tay ĐT Argentina ngày 6-10-2026. Những hình ảnh này đánh dấu thời khắc siêu sao 39 tuổi chuẩn bị khép lại hành trình hơn hai thập kỷ cùng La Albiceleste.

Lionel Messi đang tiến gần đến trận đấu cuối cùng trong màu áo ĐT Argentina. Trên trang cá nhân, siêu sao 39 tuổi vừa đăng tải đoạn video giới thiệu chiếc áo vô cùng đặc biệt được thiết kế dành riêng cho màn chia tay đội tuyển.

Trong đoạn video, Messi xuất hiện bên một đôi giày màu trắng trước khi thay chiếc áo Argentina thông thường bằng phiên bản đặc biệt dành cho trận đấu cuối cùng.

Cặp sừng dê xuất hiện tinh tế trên chiếc áo chia tay ĐT Argentina của Messi (Ảnh: For Blaugrana)

Chiếc áo vẫn giữ gam màu truyền thống của Argentina, nhưng được tạo điểm nhấn bằng tên "Messi" và số 10 vàng gold nổi bật phía sau. Bên cạnh đó là quốc kỳ Argentina được thể hiện theo chiều dọc cùng hình ảnh Mặt trời tháng Năm cỡ lớn, ôm trọn lấy tên và số áo của Messi.

Ở giữa số 10 còn được nhà thiết kế tinh tế lồng hai chiếc sừng dê, khẳng định Messi là "GOAT" (Greatest Of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại).

Đi kèm đoạn video, Messi chỉ viết một thông điệp ngắn: "Một trận đấu cuối cùng... Một chiếc áo cho cả cuộc đời".

Trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo Argentina được xác định là cuộc giao hữu với Benin ngày 6-10-2026 trên sân Monumental ở Buenos Aires.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio Tapia xác nhận Messi được mời trở lại để có màn chia tay chính thức trước khán giả quê nhà. Những thành viên của đội tuyển Argentina từng vô địch World Cup 2022 cũng được mời tham dự sự kiện đặc biệt này.

Messi đã tuyên bố giã từ ĐT Argentina vào ngày 31-8, khép lại hơn 20 năm khoác áo La Albiceleste. Trong sự nghiệp quốc tế, anh có 207 lần ra sân và ghi 125 bàn thắng.

Quan trọng hơn, Messi đã cùng Argentina chinh phục những danh hiệu lớn mà anh từng khao khát. Đó là Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Ngày 6-10-2026, nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, Messi sẽ có cuối cùng bước ra sân trong chiếc áo sọc xanh trắng của Argentina. Hành trình bắt đầu từ năm 2005 khi anh ra mắt đội tuyển sẽ đi đến chương cuối, khép lại một kỷ nguyên huyền thoại của bóng đá Argentina.