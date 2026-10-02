Malaysia yêu cầu FIFA giải thích vụ cho Indonesia từ 2 lên 7 phút bù giờ

ANTD.VN - Sáng 2-10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã gửi công văn tới FIFA, yêu cầu làm rõ việc trọng tài thay đổi thời gian bù giờ trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 từ 2 phút lên 7 phút, gián tiếp khiến Malaysia mất vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 tối 1-10 chứng kiến cuộc dượt đuổi tranh vé chung kết khó tin giữa Indonesia và Malaysia.

Theo đó, Malaysia thắng Singapore 6-0 nhưng phải ngậm ngùi nhìn vé vào chơi chung kết dành cho đội nhất bảng rơi vào tay chủ nhà Indonesia - đội đã thắng Bangladesh 9-2 ở trận đấu cùng giờ, qua đó hòa đối đầu, hòa điểm, hòa hiệu số bàn thắng bại song vượt lên Malaysia nhờ tổng số bàn thắng ghi được nhiều hơn.

Trọng tài ban đầu báo bù giờ 2 phút, sau báo lại nâng lên thành 7 phút (ảnh chụp màn hình)

Điều đáng nói là trận thắng của Indonesia bị tố tiêu cực, khi trọng tài ban đầu thông báo bù giờ 2 phút. Khi ấy, Indonesia đang dẫn Bangladesh 7-1, rồi khi có thông báo bù giờ lại thủng lưới thêm một bàn là 7-2, buộc phải ghi thêm 2 bàn để lật ngược thế cờ.

Trọng tài bất ngờ thay đổi, giơ bảng thông báo bù giờ 7 phút. Nhờ đó, Indonesia có thêm 2 bàn, vừa đủ vượt Malaysia để vào chung kết.

FAM gửi công văn yêu cầu FIFA giải thích vụ cho Indonesia hưởng bù giờ 2 thành 7 phút

Ngày 2-10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, đã gửi công văn chất vấn và yêu cầu FIFA trả lời về việc cho Indonesia từ 2 thành 7 phút bù giờ.

"Chúng tôi đã gửi đề nghị chính thức tới FIFA, yêu cầu làm rõ cơ sở, quy trình và những yếu tố dẫn đến việc thay đổi thời gian bù giờ", FAM cho biết.

FAM nhấn mạnh việc quản lý thời gian thi đấu chính xác và nhất quán là một yếu tố quan trọng trong công tác điều hành trận đấu, nhằm bảo đảm các trận đấu diễn ra công bằng, minh bạch và đúng với Luật thi đấu cũng như các quy định của giải.

Theo FAM, sự việc cần được làm rõ bởi trận Indonesia - Bangladesh có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thứ hạng cuối cùng của bảng A, qua đó ảnh hưởng đến việc xác định đội giành quyền vào chung kết.

Vì vậy, FAM đề nghị FIFA xem xét toàn bộ diễn biến liên quan đến sự việc và đưa ra lời giải thích cụ thể về quy trình những người điều hành trận đấu đã thực hiện, trong đó có cơ sở để điều chỉnh thời gian bù giờ từ 2 phút lên 7 phút.

FAM đồng thời khẳng định việc đề nghị FIFA giải thích không nhằm phản đối kết quả trận đấu hay phủ nhận thành tích của bất kỳ đội bóng nào. Mục đích của FAM là yêu cầu làm rõ chính thức về quy trình điều hành và áp dụng luật, qua đó bảo đảm tính minh bạch, nhất quán và rõ ràng trong công tác trọng tài.