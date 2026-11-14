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Thế giới

Tổng thống Ukraine: Quan chức châu Âu sẽ tham dự đàm phán hòa bình với Nga

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. dự kiến các quan chức châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về chấm dứt xung đột giữa Ukraine với Nga.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ảnh: NHK

Ông Zelensky phát biểu như trên sau cuộc gặp với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Thủ đô Dublin của Ireland hôm 12-11. Ông Kushner là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp diễn ra sau khi các quan chức Mỹ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Ông Zelensky nhắc đến việc các quan chức châu Âu sẽ tham gia đàm phán trong cuộc gặp tới, bên cạnh Ukraine, Nga và Mỹ. Ông cũng cho biết các đại biểu châu Âu “sẽ đóng góp tiếng nói của mình”.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa các nước châu Âu ủng hộ Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga. “Việc có châu Âu là rất quan trọng”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết phía Nga hoan nghênh ý tưởng này. Theo ông Kushner, ông Putin “muốn thử đàm phán một lần”.

Hiện vẫn chưa rõ sẽ có những nước châu Âu nào tham gia đàm phán. Trước đó trong tháng này, Moscow và Kiev đã nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn trong cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao Ukraine, Nga và Mỹ.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #đàm phán hòa bình #đàm phán Nga-Ukraine

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