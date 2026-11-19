ANTD.VN - Đảng Dân chủ đã đề cử ông Hakeem Jeffries cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đưa chính trị gia bang New York tiến gần tới khả năng trở thành người da màu đầu tiên giữ chức vụ quyền lực này trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Hakeem Jeffries

Ông Jeffries, 56 tuổi, giành được 251 phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu kín của các nghị sĩ Dân chủ, chỉ 11 nghị sĩ bỏ phiếu chống.

Kết quả này giúp ông trở thành ứng viên chính thức của đảng cho cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện khi Quốc hội khóa mới họp vào đầu năm tới.

Nếu được các nghị sĩ bầu chọn, ông Jeffries sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện, một trong những vị trí quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Mỹ và đứng thứ hai trong thứ tự kế nhiệm tổng thống sau phó tổng thống.

Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, giúp ông Jeffries gần như chắc chắn có đủ số phiếu cần thiết để đắc cử khi Quốc hội bỏ phiếu chính thức vào tháng 1-2027.

Ông Jeffries hiện là lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện và được xem là người kế nhiệm thế hệ lãnh đạo do cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dẫn dắt.

Trong những năm qua, ông nổi lên như một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất của đảng tại Quốc hội, thường đóng vai trò phát ngôn trong các cuộc đối đầu chính trị với phe Cộng hòa.

Trước cuộc bỏ phiếu đề cử, một số nghị sĩ đã gây sức ép đòi ban lãnh đạo đảng đưa ra các cam kết rõ ràng hơn về các vấn đề như chi phí sinh hoạt, chăm sóc y tế, chương trình Medicare và viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel. Dù vậy, phần lớn đảng viên Dân chủ vẫn thể hiện sự đoàn kết xung quanh ông Jeffries.

Trong các phát biểu gần đây, ông Jeffries cho biết ưu tiên của Đảng Dân chủ sau chiến thắng giữa nhiệm kỳ là giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân, đồng thời thúc đẩy các chương trình kinh tế và xã hội mà đảng này cho là đã bị đình trệ trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ông Jeffries cũng sẽ đối mặt với thách thức lớn khi lãnh đạo Hạ viện trong giai đoạn hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thời kỳ được dự báo sẽ chứng kiến nhiều cuộc đối đầu chính trị gay gắt giữa Quốc hội và Nhà Trắng.