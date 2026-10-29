Kiện toàn Ban Chỉ đạo 57, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

ANTD.VN - Đảng ủy phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Đảng ủy phường; ký bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực và tổ chức phiên họp thứ nhất.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy phường Vĩnh Tuy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các đơn vị liên quan.

Thượng tá Phan Văn Bốn, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường Trực Ban Chỉ đạo 57

Sau khi công bố quyết định kiện toàn, Ban Chỉ đạo tiến hành bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an phường Vĩnh Tuy. Tại phiên họp thứ nhất, đại diện Công an phường báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong 10 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm và trình dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện quy chế hoạt động, xác định rõ trách nhiệm và thống nhất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung ghi nhận kết quả, đóng góp của Văn phòng Đảng ủy trong thời gian đảm nhiệm vai trò Cơ quan Thường trực; đồng thời đề nghị Công an phường Vĩnh Tuy nhanh chóng nắm bắt công việc, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy phường Vĩnh Tuy đối với công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an phường trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ gắn với ứng dụng công nghệ số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu sớm hoàn thiện Quy chế làm việc theo định hướng thống nhất với mô hình của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy; xác định rõ nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực, trách nhiệm các đơn vị; rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình thí điểm tại cơ sở trong những tháng cuối năm 2026, gắn với xây dựng kế hoạch năm 2027.



Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Công an phường Vĩnh Tuy xác định việc tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 không chỉ là yêu cầu về tổ chức, phân công nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng, đòi hỏi tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới trong phương pháp công tác. Trong thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức liên quan, tham mưu Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy phường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.