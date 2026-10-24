Kiện toàn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, thúc đẩy chuyển đổi số

ANTD.VN -Ngày 22/10, Đảng ủy xã Thường Tín, Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiện toàn và bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cho Công an xã.

Việc chuyển giao nhiệm vụ được xác định nhằm kiện toàn đầu mối tham mưu, nâng cao hiệu quả điều phối, theo dõi và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, Công an xã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, danh mục nhiệm vụ đang triển khai cùng các thông tin, dữ liệu và nội dung công việc liên quan, bảo đảm quá trình chuyển giao được thực hiện đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đại diện Văn phòng Đảng uỷ xã Thường Tín ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 cho Công an xã

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyên nghiệp hóa công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đồng chí đánh giá lực lượng Công an xã có lợi thế về quân số, tác phong, kỷ luật công tác và kinh nghiệm triển khai Đề án 06, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đây là những nền tảng quan trọng để Công an xã phát huy vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trung tá Tạ Quốc Khánh, Trưởng Công an xã khẳng định Công an xã Thường Tín sẽ tập trung rà soát hồ sơ, kế hoạch và các nhiệm vụ đang triển khai; chủ động tham mưu xây dựng quy chế làm việc theo phương châm “6 rõ”, bảo đảm phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện. Các nhiệm vụ trọng tâm được đề cập gồm triển khai đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, phối hợp làm sạch dữ liệu đất đai và xây dựng bản đồ số của xã; đồng thời thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trung tá Tạ Quốc Khánh, Trưởng Công an xã Thường Tín phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an xã Thường Tín sẽ phát huy vai trò tham mưu, phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế; chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và bí mật nhà nước; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc kiện toàn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tại địa phương góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.