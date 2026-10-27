Tiếp nhận nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57

ANTD.VN - Đảng ủy phường Bạch Mai, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị bàn giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 cho Công an phường Bạch Mai. Hội nghị do đồng chí Trần Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai chủ trì.

Việc bàn giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy phường đối với lực lượng Công an trong việc phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng CAP nhận bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực BCĐ 57 từ Văn phòng Đảng ủy phường Bạch Mai

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; kịp thời báo cáo, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công việc được thực hiện liên tục, đồng bộ, đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Hội nghị là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng phường Bạch Mai an toàn – văn minh – hiện đại – phát triển.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao, Công an phường Bạch Mai tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả.