UAV Nga tấn công trụ sở cơ quan an ninh Ukraine giữa ban ngày

ANTD.VN - Một máy bay không người lái (UAV) của Nga ngày 4-9 đã đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở trung tâm Thủ đô Kiev, khiến ít nhất 12 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy tại trụ sở SBU sau vụ tấn công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết UAV đánh trúng tòa nhà SBU trên phố Volodymyrska, đối diện Nhà thờ Saint Sophia.

Mục tiêu trực tiếp là văn phòng của quyền Giám đốc SBU Oleksandr Poklad. Ông Poklad không có mặt tại đó và không bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói đen bốc lên từ tòa nhà, trong khi lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương được triển khai.

Nhà chức trách Kiev cho biết ít nhất 12 người bị thương, một số trường hợp phải nhập viện. Đây là lần đầu tiên trụ sở SBU bị đánh trúng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022.

Ông Zelensky đã yêu cầu SBU chuẩn bị biện pháp đáp trả “thích đáng và rõ ràng”, nếu có thể theo cách tương xứng.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha gọi vụ tập kích là bước leo thang nghiêm trọng, diễn ra đúng thời điểm các hoạt động ngoại giao đang được nối lại.

Vụ tấn công xảy ra trước khi các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến tới Matxcơva, sau đó đến Kiev vào cuối tuần.

Ông Trump cho biết hai đặc phái viên mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, nhưng chưa công bố nội dung cụ thể.