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Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo ra sao về hiện tượng El Nino?

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo với khả năng gần 100% rằng hiện tượng El Nino hiện nay sẽ kéo dài đến tháng 2 năm sau.

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Hiện tượng El Nino được biết đến như là nguyên nhân gây ra các hình thái thời tiết bất thường trên toàn cầu, như nắng nóng gay gắt và hạn hán. Ảnh: NHK

El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn mức trung bình tại vùng xích đạo Thái Bình Dương, ngoài khơi Peru ở Nam Mỹ. Hiện tượng này được biết đến như là nguyên nhân gây ra các hình thái thời tiết bất thường trên toàn cầu, như nắng nóng gay gắt và hạn hán.

Hôm 3-9, WMO cho biết dưới tác động của tình trạng đại dương ấm bất thường trên khắp vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, đợt El Nino hiện nay dự kiến sẽ mạnh lên trong những tháng tới và đạt cường độ rất mạnh.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng này được dự báo đạt đỉnh vào cuối năm nay, với những tác động về khí hậu còn kéo dài sang tận năm 2027.

Bà Celeste Saulo, Tổng Thư ký WMO, nói với báo giới rằng nếu El Nino tiếp tục mạnh lên với tốc độ như hiện nay, đợt này có thể trở thành đợt mạnh nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi.

WMO cảnh báo El Nino mạnh lên có thể tác động lớn đến lượng mưa và nhiệt độ, kèm theo nguy cơ lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực đoan. Tổ chức này kêu gọi các nước chuẩn bị ứng phó với tình hình này.

Theo NHK

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Từ khóa:

#Tổ chức Khí tượng Thế giới #WMO #hiện tượng El Nino

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