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Nhật Bản cử cảnh sát tới Nepal hỗ trợ nhận dạng nạn nhân lũ quét

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Mai Phương

ANTD.VN - Nhật Bản đã cử 5 nhân viên cảnh sát đến Nepal để hỗ trợ nhận dạng nạn nhân của trận lũ quét và sạt lở đất quy mô lớn vào tháng trước dọc theo dãy Himalaya ở biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.

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Hơn 1 tuần sau trận lũ quét tàn khốc, các nhóm tìm kiếm cứu hộ ở Nepal vẫn đang gấp rút tìm kiếm người sống sót. Ảnh: NHK

Đợt phái cử này được tiến hành thể theo yêu cầu của Chính phủ Nepal. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết 2 nhân viên của cơ quan này cùng với 3 nhân viên Sở Cảnh sát Thủ đô sẽ tham gia đoàn công tác. Trong thời gian trước mắt, đoàn công tác sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhận dạng nạn nhân.

Theo cơ quan cảnh sát, hơn 300 nhân viên đã được cử đến tổng cộng 17 khu vực trên thế giới, với vai trò là thành viên đoàn công tác hỗ trợ khẩn cấp quốc tế.

Lần gần nhất đoàn công tác được triển khai là vào năm 2023, thời điểm họ hỗ trợ công tác cứu hộ và các hoạt động khác sau trận động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Hơn 1 tuần sau trận lũ quét tàn khốc, các nhóm tìm kiếm cứu hộ ở Nepal vẫn đang gấp rút tìm kiếm người sống sót. Họ đang tiến hành tìm kiếm công nhân mắc kẹt bên trong các nhà máy điện, do có thông tin rằng có khả năng cao một số người vẫn còn sống.

Hãng Reuters đưa tin, ít nhất 900 người được cho là mắc kẹt tại nhiều nhà máy thủy điện. Một đội cứu hộ của quân đội Nepal đã sử dụng tàu để tiến vào đường hầm bị ngập nối với một nhà máy. Các nhóm khác khoan lỗ vào một tảng đá để đặt thuốc nổ, nhằm dọn đường tiến vào đường hầm.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết có 46 người được cho là vẫn còn sống tại một hầm trong nhà máy. Các nhóm cứu hộ từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc đang tham gia vào nỗ lực tìm kiếm này.

Theo NHK

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