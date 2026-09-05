Mỹ tuyên bố trừng phạt một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 4-9 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ngân hàng đầu tư nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ cùng hai công ty con, như một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Iran.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa ngân hàng Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (có trụ sở tại Istanbul), công ty quản lý tài sản Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi và công ty cho thuê tài sản Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi vào danh sách trừng phạt vì đã tạo điều kiện cho hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên ngân hàng tại một quốc gia đồng minh NATO bị trừng phạt trong khuôn khổ chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Iran.

Washington đang siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran trong bối cảnh các cuộc tấn công quân sự và việc phong tỏa hải quân tại Eo biển Hormuz của Mỹ vẫn chưa thể buộc Iran phải ngồi vào bàn đàm phán.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt đã đưa cả ba thực thể này vào danh sách "Các cá nhân và tổ chức bị chỉ định đặc biệt" (SDN), qua đó cắt đứt khả năng tiếp cận của họ với hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la...

Eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết động thái mới nhất của Chính phủ Mỹ đã gửi đi thông điệp rõ ràng tới các tổ chức mà Washington tin rằng đang tạo điều kiện cho hoạt động thương mại với Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này.

Trên nền tảng X, ông Bessent nói rằng việc Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz đã ngăn chặn các lô hàng dầu thô của Iran đến Trung Quốc, qua đó gia tăng áp lực lên cả Bắc Kinh - bên phụ thuộc vào nguồn dầu thô từ Iran - lẫn Tehran, bên cần nguồn thu này để tiếp tục cuộc chiến.

“Hàng tồn kho không thể được bổ sung khi dầu thô ùn ứ trên các tàu bị mắc kẹt bên trong eo biển. Huyết mạch xuất khẩu của Iran đang bị cắt đứt: dầu bị kẹt lại, kho chứa có hạn và doanh thu sụt giảm nhanh chóng”, ông nói.

Golden Global Yatırım Bankası, ngân hàng lớn thứ 35 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã bác bỏ các cáo buộc của Bộ Tài chính Mỹ. Ngân hàng này tuyên bố đã tuân thủ các quy định của địa phương và quốc tế về ngân hàng, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để đáp trả những cáo buộc vô căn cứ. Họ cũng cho biết các cá nhân và tổ chức bị nêu tên trong quyết định trừng phạt của OFAC không phải là khách hàng của ngân hàng và họ không có bất kỳ giao dịch trực tiếp hay gián tiếp nào với các đối tượng này.

Theo cơ sở dữ liệu TheBanks.EU, Golden Global Yatirim Bankasi sở hữu tổng tài sản trị giá khoảng 25 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 516,63 triệu USD) vào năm 2025.