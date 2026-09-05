Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết điều chỉnh kích thước châu Phi trên bản đồ thế giới

ANTD.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết với số phiếu gần tuyệt đối, kêu gọi các chính phủ, cơ sở giáo dục và tập đoàn công nghệ toàn cầu chấm dứt việc sử dụng các phép chiếu bản đồ làm thu nhỏ diện tích thực tế của châu Phi.

Mô hình chiếu Equal Earth phản ánh chính xác quy mô tương đối của các quốc gia

Trong phiên họp ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tiến hành biểu quyết với kết quả 164 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống để thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt.

Văn kiện này khuyến khích việc áp dụng các phép chiếu bản đồ phản ánh chính xác quy mô và tỷ lệ diện tích thực của các châu lục.

Động thái trên là kết quả của chiến dịch vận động bền bỉ do các quốc gia châu Phi khởi xướng nhằm thay thế phép chiếu Mercator - mô hình bản đồ do nhà địa lý học Gerardus Mercator phát triển từ thế kỷ 16.

Bản đồ năm 1569 của Gerardus Mercator (1512-1594) là mô hình bản đồ phổ biến hiện nay

Mặc dù vẫn là mô hình bản đồ phổ biến nhất thế giới hiện nay, phép chiếu Mercator bị chỉ trích gay gắt vì phóng đại nghiêm trọng diện tích của các khu vực gần cực như Bắc Mỹ, châu Âu và làm thu nhỏ đáng kể các khu vực gần xích đạo, đặc biệt là châu Phi.

Kết quả biểu quyết cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với quan điểm của các chính phủ châu Phi về cách thức con người lựa chọn và sử dụng bản đồ không chỉ đơn thuần là kỹ thuật địa lý, mà còn định hình trực tiếp tư duy và nhận thức của các thế hệ về vị thế, quy mô các khu vực trên thế giới.

Nghị quyết của Liên hợp quốc kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nhà xuất bản giáo trình, cơ quan địa lý và các gã khổng lồ công nghệ bản đồ số sớm chuyển đổi sang các phép chiếu cân bằng và chính xác hơn về mặt tỷ lệ.