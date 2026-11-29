ANTD.VN - Trận derby Merseyside giữa Liverpool và Everton tại vòng 12 Premier League 2026/27, tối 29-11 đã diễn ra hấp dẫn. Tuy nhiên tâm điểm của trận đấu nằm ở màn trình diễn mờ nhạt của Alexander Isak và pha phản lưới nhà đầy vô duyên của Frimpong.

Liverpool hành quân tới Hill Dickinson với tâm thế đầy tự tin khi thầy trò Adoni Iraola đang có phong độ tích cực với 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, “Lữ đoàn đỏ” đã toàn thắng ở cả 4 trận sân khách gần nhất tại Premier League.

Trong khi đó, Everton hướng đến một kết quả có lợi để vượt qua thất bại 0-4 trước Brenford cách đây ít lâu. Dù vậy, nhiệm vụ này được đánh giá là tương đối khó khăn với thầy trò David Moyes, khi trung vệ trụ cột Tarkowski nhận án treo giò.

Hai đội nhập cuộc khá cởi mở và Liverpool sớm vượt lên dẫn trước sau cú sút chìm đẳng cấp của Szoboszlai. Đây là pha lập công thứ 2 của tiền vệ người Hungary tại Premier League mùa này.

Szoboszlai mở tỷ số bằng cú dứt điểm đẳng cấp (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, trận đấu bất ngờ được đưa trở lại vạch xuất phát ở phút 25. Từ một quả đá phạt tương chừng không có gì nguy hiểm, Frimpong lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội.

Từ đây, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao, đúng với tính chất căng thẳng của một trận derby. Cả Liverpool và Everton đều có nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, khiến những phút còn lại của hiệp 1 chứng kiến rất ít thời gian bóng chết.

Cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu rực lửa (Ảnh: Getty Images)

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn rất căng thẳng. Dù đã tung Victor Munoz và Trey Nyoni vào sân, thầy trò Adoni Iraola vẫn chưa thể tìm được đường đến mành lưới của Pickford.

Trận derby vùng Merseyside kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Cả hai đội đã cống hiến một màn trình diễn cực kì hấp dẫn. Tuy nhiên Adoni Iraola có lẽ sẽ cần phải tìm cách để cải thiện phong độ của Isak, khi tiền đạo người Thụy Điển thi đấu tương đối mờ nhạt trong 90 phút tại Hill Dickinson.

Isak thi đấu mờ nhạt (Ảnh: Getty Images)

Số 9 của Liverpool chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút xuyên suốt cả trận đấu, cùng 1 lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Sự mờ nhạt của cầu thủ này cũng là một nguyên nhân khiến Liverpool bị đối thủ cùng thành phố cầm chân.