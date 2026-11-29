VÒNG TỨ KẾT, CHỦ NHẬT 6-12-2026
8h
Sân 1: THPT Quốc Oai - THPT Nguyễn Quốc Trinh
Sân 3: THPT Tây Hồ - THPT Chúc Động
9h
Sân 1: THPT Lê Văn Thiêm - Phú Xuyên A
Sân 3: THPT Trần Hưng Đạo TX - THPT Green City Academy
ANTD.VN - Vòng tứ kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sẽ diễn ra vào Chủ nhật 6-12 tới, trên SVĐ Xuân Đỉnh.
VÒNG TỨ KẾT, CHỦ NHẬT 6-12-2026
8h
Sân 1: THPT Quốc Oai - THPT Nguyễn Quốc Trinh
Sân 3: THPT Tây Hồ - THPT Chúc Động
9h
Sân 1: THPT Lê Văn Thiêm - Phú Xuyên A
Sân 3: THPT Trần Hưng Đạo TX - THPT Green City Academy