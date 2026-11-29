ANTD.VN - Sáng 29-11, vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đã xác định được 8 đội bóng mạnh nhất trong 130 đội tham dự năm nay.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đang đi đến chặng cuối. Sáng 29-11, loạt trận gay cấn và hấp dẫn của vòng 1/8 đã giúp BTC xác định 8 đại diện ưu tú nhất góp mặt ở tứ kết.



Ấn tượng nhất trong số này là chiến thắng 5-2 của THPT Quốc Oai trước THPT Phúc Lợi. Trong khi đó, THPT Nguyễn Quốc Trinh và THPT Chúc Động cũng có chiến thắng 2 bàn cách biệt trước những đối thủ lần lượt là THPT Phan Bội Châu và THPT Ngô Quyền.

THPT Lê Văn Thiêm thẳng tiến tứ kết

Sau khi loại liên tiếp hai nhà cựu vô địch, THPT Lê Văn Thiêm tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi thắng THPT Nguyễn Gia Thiều trong trận derby Long Biên, với tỉ số 2-1.

Trận đấu duy nhất ở vòng 1/8 phải đá luân lưu là THPT Tây Hồ gặp THPT Nguyễn Du Thanh Oai. Một lần nữa, trường Tây Hồ lại cho thấy sự may mắn trên chấm luân lưu khi vượt qua loạt đá này để giành vé đi tiếp.

THPT Chúc Động (xanh) vượt qua THPT Ngô Quyền ĐA với tỉ số 2-0

Sau vòng 1/8, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sẽ nghỉ thi đấu 1 tuần và trở lại với vòng tứ kết, diễn ra vào sáng Chủ nhật 6-12 tới trên SVĐ Xuân Đỉnh.

KẾT QUẢ VÒNG 1/8 THPT Quốc Oai 5-2 THPT Phúc Lợi THPT Phan Bội Châu HĐ 1-3 THPT Nguyễn Quốc Trinh THPT Nguyễn Du TO 0-0 THPT Tây Hồ (pen 2-4) THPT Chúc Động 2-0 THPT Ngô Quyền ĐA THPT Lê Văn Thiêm 2-1 THPT Nguyễn Gia Thiều THPT Thanh Oai B 2-3 THPT Phú Xuyên A THPT Lương Thế Vinh 1-2 THPT Trần Hưng Đạo TX THPT Phùng Khắc Khoan KL 0-1 THPT Green City Academy ---------- DANH SÁCH 8 ĐỘI MẠNH NHẤT MÙA NÀY 1. THPT Quốc Oai 2. THPT Nguyễn Quốc Trinh 3. THPT Tây Hồ 4. THPT Chúc Động 5. THPT Lê Văn Thiêm 6. THPT Phú Xuyên A 7. THPT Trần Hưng Đạo TX 8. THPT Green City Academy