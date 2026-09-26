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Thế giới

Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Ngày 25-9, phát biểu bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển cho Washington một kế hoạch cụ thể, theo đó eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trước báo giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

"Lựa chọn hiện thuộc về phía Mỹ. Iran không chấp nhận bị ép buộc, đe dọa hay hăm dọa, và sẽ không từ bỏ các quyền chủ quyền dưới sức ép", ông Araghchi nói.

Theo Ngoại trưởng Iran, kế hoạch lộ trình mà Tehran đưa đã được chuyển qua kênh trung gian Qatar đến Mỹ.

Trong 4-5 ngày đầu, các bên ngừng bắn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon và Yemen. Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản bị đóng băng.

Ngày thứ 6, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, khôi phục hàng hải bình thường. Và sau đó, hai bên khởi động đàm phán về thỏa thuận cuối cùng liên quan đến chương trình hạt nhân.

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Eo biển Hormuz

Ông Araghchi cho biết, những yêu cầu này đều đã có trong Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran thống nhất hồi tháng 6 vừa qua.

Theo Bản ghi nhớ này, hai bên ngừng bắn 60 ngày và tàu thuyền qua lại Hormuz không phải trả phí, song thỏa thuận đã đổ vỡ vào đầu tháng 7.

"Lộ trình 7 ngày sẽ bắt đầu ngay khi Mỹ chấp nhận kế hoạch", Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải huyết mạch, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt giao dịch toàn cầu trước khi xảy ra xung đột.

Trước đó, hôm 23-9, ông Araghchi đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Sáng 26-9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã gặp Thủ tướng Qatar tại New York.

Nhà Trắng cho biết các cuộc trao đổi thông qua các bên trung gian đang "tích cực và mang tính xây dựng", đồng thời khẳng định Mỹ đang tạo điều kiện để dầu mỏ vẫn được lưu thông qua Hormuz.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Eo biển Hormuz #Iran #Chính trị Trung Đông

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