Nga yêu cầu bắt giữ và dẫn độ 9 quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế

ANTD.VN - Cơ quan công tố của Nga đã gửi yêu cầu đến Chính phủ Hà Lan và các bên khác về việc bắt giữ và dẫn độ các quan chức của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế, bà Tomoko Akane, Ảnh: NHK

Cụ thể, Văn phòng Công tố viên trưởng ở Moscow đã yêu cầu dẫn độ 9 quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế, bao gồm Chủ tịch Tomoko Akane.

Các quan chức này đã bị một tòa án Nga buộc tội vào tháng 12-2025. Tòa án xét xử vắng mặt bà Akane và những người khác với án tù từ 3 năm rưỡi đến 15 năm. Án phạt chính thức đối với bà Akane chưa được tiết lộ.

Chính quyền Nga đưa những quan chức này vào danh sách truy nã sau khi ICC ra lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một quan chức khác vào tháng 3-2023.

ICC có trụ sở ở The Hague, Hà Lan. Trả lời phỏng vấn Đài NHK, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hà Lan cho biết, về cơ bản, việc dẫn độ sang Nga đã bị đình chỉ kể từ năm 2021, Hà Lan kiên quyết ủng hộ sứ mệnh của các thẩm phán và nhân viên ICC.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở ở The Hague, Hà Lan. Ảnh: ANP/AFP/Getty Images

Trong một diễn biến khác, chính quyền Mỹ vừa thông báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: “Hoặc ICC sẽ chấm dứt các lời đe dọa của họ, hoặc chúng ta sẽ chấm dứt ICC”.

Các biện pháp trừng phạt sẽ phong tỏa mọi tài sản của ICC nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ. Các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đang giao dịch hoặc làm ăn với ICC có 6 tháng để chấm dứt những hoạt động này.

Trong một tuyên bố, Tòa án Hình sự Quốc tế cảnh báo rằng “lịch sử sẽ phán xét thời khắc này” và kêu gọi các thành viên khác đảm bảo tòa án có thể tiếp tục hoạt động. “Đây là một nỗ lực nhằm cản trở tiến trình công lý và ngăn cản Tòa án thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là một cuộc tấn công vào pháp quyền và vào chính nền tảng của trật tự pháp luật quốc tế”, ICC cho biết.