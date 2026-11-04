Bầu cử Mỹ: Nhiều điểm bỏ phiếu đóng cửa, công tác kiểm phiếu đang được đẩy nhanh

ANTD.VN - Các điểm bỏ phiếu tại phần lớn miền Đông nước Mỹ đã đóng cửa, trong khi công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang được đẩy nhanh.

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Delray Beach, bang Florida, Mỹ. Ảnh: AP

Ngày 3-11 (theo giờ Mỹ), hàng triệu cử tri nước này đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đến khoảng 19-20h ngày 3-11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (khoảng 7h-8h sáng 4-11 theo giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa tại các bang Ohio, Bắc Carolina, Nam Carolina, Georgia, Virginia cùng một số khu vực ở Florida và New Hampshire. Theo các thống kê ban đầu, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao tại các bang chiến địa.

Bầu cử giữa kỳ được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ 4 năm của một Tổng thống. Trong cuộc bầu cử lần này, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện sẽ được bầu lại.

Hiện đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ. Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện để giành quyền kiểm soát cả hai viện. Hạ viện có tổng cộng 435 ghế, trong đó một đảng cần nắm ít nhất 218 ghế để chiếm đa số.

Trong khi đó, Thượng viện gồm 100 ghế, mỗi bang có 2 Thượng nghị sĩ. Năm nay, 33 ghế được bầu lại và 2 ghế được bầu bổ sung tại các bang Florida và Ohio. Trong số 35 ghế được đưa ra tranh cử, đảng Cộng hòa đang nắm 22 ghế, còn đảng Dân chủ nắm 13 ghế.

Cuộc bầu cử lần này được xem như một cuộc trưng cầu đánh giá đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nytimes



Cuộc bầu cử lần này được xem như một cuộc trưng cầu đánh giá đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran cùng những hệ lụy kinh tế đi kèm đã gây áp lực lên đảng Cộng hòa. Chi phí nhiên liệu đang đè nặng lên các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ, với giá dầu diesel đạt mức cao kỷ lục vào tháng 9.

Vấn đề ủng hộ Israel và viện trợ cho Ukraine cũng làm bộc lộ những chia rẽ về các ưu tiên và chi tiêu của Washington ở nước ngoài. Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, họ có thể cản trở chương trình nghị sự lập pháp của chính quyền ông Trump, đồng thời mở đường cho các cuộc điều tra nhắm vào vị Tổng thống này.

Dư luận đang theo dõi xem liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ hay không. Ảnh: NHK

Hôm 2-11, ông Trump đã có bài phát biểu vận động bầu cử cuối cùng tại Washington. Ông lập luận rằng nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh nhờ các chính sách của mình và nguồn đầu tư từ nước ngoài. Tổng thống Trump cho biết các yếu tố đó sẽ tiếp tục giúp nước Mỹ vững mạnh và hiện là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đăng trên mạng xã hội: “Trên khắp đất nước, tôi đã nghe nhiều người bày tỏ sự chán ngán và mệt mỏi trước những gì đang diễn ra trong giới chính trị hiện nay. Trong ngày bầu cử này, chúng ta có quyền bỏ phiếu cho những ứng cử viên sẽ mang lại sự thay đổi mà chúng ta cần”.

Dư luận đang theo dõi xem liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục kiểm soát cả hai viện của Quốc hội hay không, và liệu đảng Dân chủ có giành đủ số phiếu để có thể xoay chuyển chính sách hay không.

Giới phân tích và giới truyền thông cho rằng đảng Dân chủ có lợi thế trong cuộc đua giành đa số ghế tại Hạ viện, trong khi cuộc đua tại Thượng viện được dự báo sẽ rất sít sao.